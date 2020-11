Briuselyje vykstančiame projekte – LTOK atstovės

Vasario 11-12 dienomis Briuselyje (Belgija) vyksta Europos olimpinių komitetų projektas „Road towards Innovative governance of NOC‘s and Grassroots Sport organisations (RINGS)“. Projektas skirtas nacionalinių olimpinių komitetų veiklos tobulinimui. Jame dalyvauja dvi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovės.

Pirmajame RINGS projekto koordinatorių susitikime Lietuvai atstovauja LTOK finansų, ūkio ir komunikacijos skyriaus direktorė Edita Kuznecovienė bei LTOK projektų vadovė Agnė Vanagienė.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos projekto lėšomis.