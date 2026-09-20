Čempionai nestabdo: „Dragūnas“ trečias rungtynes iš eilės laimėjo dviženkliu skirtumu

Tai jau trečia iš eilės „Dragūno“ pergalė dviženkliu skirtumu. Pirmame ture klaipėdiečiai 36:23 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą, antrame 40:30 pranoko Kauno „Granito-Kario“ ekipą.
Lygi kova vyko tik pirmą rungtynių trečdalį. Sužaidus 23 min. „Dragūnas“ pirmavo minimaliu skirtumu 14:13, bet pirmojo kėlinio pabaigoje laimėjo atkarpą net 6:0. Po pertraukos uostamiesčio komanda nemažino apsukų ir jau 40 min. „Dragūno“ pranašumą tapo dviženklis 28:18.
„Rungtynes pradėjome nepakankamai nusiteikę ir susikaupę. Pirmą kėlinį nepavyko kiečiau sužaisti gynyboje, nepadėjo vartininkai ir praradome savo pagrindinį ginklą – greitas atakas. Todėl pirmas 20 minučių vyko lygi kova. Per pertrauką pavyko nuteikti vyrus kovai ir antrą kėlinį nusiteikimas bei koncentracija buvo visai kitokia ir vyrai sukovojo taip, kaip gali. Alytus davė kovą, bet mūsų ilgesnis suolelis ir didelis tempas nuvargino varžovus ir mums pavyko perlaužti rungtynes savo naudai. Rungtynių pabaigoje abi komandos jau leido pažaisti jaunimui“, – komentavo „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas.
Nugalėtojams net 12 įvarčių pelnė rezultatyviausiu LRL rankininku tapęs Lukas Juškėnas. Paulius Čėsna prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, Matas Kairys – 5, Arvydas Bučius, Orestas Siutelas, Karolis Stropus ir Vachtangas Cherabašvilis – po 3.
„Varsa-Stronglasas“ komandai Manvydas Lazauskas pelnė 7 įvarčius, Nedas Buronko – 6, Gabrielius Civinskas ir Oleksijus Kušnirukas – po 4, Nedas Džervus – 3.
„Šioje sezono stadijoje dar negalim lygiaverčiai pasipriešinti tokiai komandai, kaip „Dragūnas“. Varžovai mus pranoko beveik visuose žaidimo aspektuose. Gera rungtynių pradžia nuteikė pozityviai, bet kėlinio viduryje klaipėdiečiai viską sustatė į savo vietas ir mes tiesiog įlipom į jų traukinį – greitą ir atvirą rankinį. Džiugina tik tai, kad progą pažaisti gavo mūsų jaunimas, kuriems tokios rungtynės bus gera patirtis. Pirmadienį grįšime į salę ir taisysim klaidas“, – sakė 4 vietą su viena pergale ir vienu pralaimėjimu užimančios Alytaus komandos treneris Tadas Stankevičius.
Kitose rungtynėse Pasvalio „Pieno žvaigždės“ namuose 35:27 (13:13) nugalėjo pirmas sezono rungtynes žaidusią Varėnos „Ūlą“.
Pirmą pergalę iškovojusios „Pieno žvaigždės“ pakilo į 3 vietą, „Ūla“ yra 6 pozicijoje.
Pasvaliečiai jau rungtynių pradžioje atitrūko 5:1, bet varėniškiai pirmo kėlinio pabaigoje sugebėjo ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą 12:10. Įpusėjus susitikimui švieslentėje degė lygus rezultatas 13:13. Antrą kėlinį „Pieno žvaigždės“ pradėjo spurtu 3:0 ir panašų pranašumą išlaikė iki pat finalinės sirenos.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Andrijus Kasai ir Valentynas Jarošenko, pelnę po 7 įvarčius, Modestas Štarolis įmetė 6 įvarčius, Oleksandras Kasai – 5, Titas Janušonis ir Denysas Usinovas – po 4.
„Ūlos“ komandai Arnas Narijauskas pelnė 9 įvarčius, Ignas Savičius – 6, Kipras Barysas – 5, Klaidas Stoškus – 3.
Kitą savaitę vyks dvejos LRL rungtynės. Rugsėjo 23 d. Vilniaus „Šviesa“ priims „Ūlą“, o rugsėjo 26 d. HC „Vilnius“ namuose susitiks su „Granito-Kario“ komanda.
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