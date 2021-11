Charakterį parodę Lietuvos ledo ritulininkai išplėšė pratęsimą, bet šventės estams nesugadino

Taline viešinti ir Baltijos „Iššūkio“ taurės turnyre besivaržanti Lietuvos ledo ritulio rinktinė sužaidė antrąsias savo rungtynes.



Penktadienį lietuviai neutralizavo trijų įvarčių deficitą ir išplėšė pratęsimą, bet jame 4:3 triumfavo turnyro šeimininkai estai. Jiems tai buvo antroji pergalė per tiek pat rungtynių, o lietuviai vis dar nėra iškovoję nė vienos pergalės.



Prieš rungtynes buvo pagerbti legendiniai Estijos ledo ritulininkai Andrejus Makrovas ir Aleksandras Petrovas. Šių žaidėjų marškinėliai iškilo į arenos palubes, o dvikova su Lietuva buvo paskutinė daugiau nei du dešimtmečius trukusioje karjeroje.



Šventines rungtynes estai pradėjo sėkmingai ir jau per pirmąjį kėlinį po Roberto Roobos ir Marko Viitaneno įvarčių įgijo dviejų įvarčių pranašumą. Savo persvarą jie dar labiau padidino antrojo kėlinio pradžioje, kai į lietuvių vartus krito trečiasis įvartis.



Trijų įvarčių deficitą turėję lietuviai nebuvo linkę sudėti ginklų ir antrojo kėlinio pabaigoje pagaliau pralaužė oponentų gynybą. Daugumoje pasižymėjo Emilijus Krakauskas.



Šansą sugrįžti į rungtynes lietuviai gavo įpusėjus trečiajam kėliniui, kai iš pradžių vienas varžovas buvo nubaustas dviguba nuobauda, o netrukus ant nubaustųjų suolelio sėdosi ir dar vienas estas. Savąjį šansą lietuviai išnaudojo tobulai: E. Krakauskas realizavo dvigubą daugumą, o po minutės, jau turint vieno žaidėjo kiekybinę persvarą, puikiu šūviu rezultatą išlygino Jaunius Jasinevičius.



Per likusį rungtynių laiką įvarčių nebuvo pelnyta, bet tiksint paskutinėms trečiojo kėlinio sekundėms lietuviams buvo skirta nuobauda, dėl kurios pratęsimą teko pradėti ant ledo turint vienu žaidėjų mažiau nei varžovai. Būtent formatu trys prieš keturis ir krito lemiamas rungtynių įvartis: estams pergalę išplėšė Kristjanas Kombe.



„Rungtynes pradėjome lėtokai. Nežinau ar tai dėl prieš rungtynes vykusios ceremonijos, pagerbiant du labai garsius estų žaidėjus. Bet po pirmojo kėlinio susivokėme, kad estų komanda yra stipri, bet ne tokia galinga, jog prieš juos žaistume taip, kaip žaidėme pirmajame kėlinyje. Vyrai susikaupė, parodė charakterį ir įsijungė į žaidimą. Jei būtume pradėję rungtynes, taip kaip žaidėme antrajame – trečiajame kėlinyje, rungtynių baigtis būtų visai kitokia. Bet vyrai tikrai šaunuoliai, jie atidavė visas jėgas“, - po pralaimėtų rungtynių susitikimą įvertino rinktinės trenerio asistentas Mindaugas Kieras.

Rytoj – paskutinė Baltijos „Iššūkio“ taurės diena. Jos metu lietuviai kausis dėl trečiosios vietos su taip pat du kartus pralaimėjusia Latvijos studentų rinktine. Susitikimo startas 15:30 val.