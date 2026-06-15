Dakaro ralį įveikęs Jurkevičius iškovojo skambų titulą dviračių sporte – tapo Lietuvos čempionu

Tarp varžybų dalyvių buvo olimpietė Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė, viena geriausių pasaulio kalnų dviratininkių Katažina Sosna-Pinelė, daugkartinis šalies čempionas Eimantas Gudiškis ir Dakaro ralį įveikęs lenktynininkas Vladas Jurkevičius. Pastarajam 140 km dviračių varžybų distancijoje netgi pavyko finišuoti pirmam bei iškovoti aukso medalį.
Automobilių sporto žvaigždė Dakaro ralyje dalyvavo dukart – 2024 ir 2025 metais. Lietuvos gravelio čempionate „Colibri Cycling“ komandai atstovaujantis V. Jurkevičius distanciją įveikė per 3 val. 55 min. 49 sek. ir finišo tiesiojoje pranoko Roką Kmieliauską („Energus dviračių komanda“). Trečias finišavo 1 min. 5 sek. atsilikęs „RealBean.eu“ atstovas Artūras Kazakevičius.
Beje, lyderių trijulė nuo likusių atitrūko įspūdinga persvara: ketvirtoje vietoje finišavęs dalyvis atsiliko 28 min. 17 sek.
„Varžovai buvo labai stiprūs, varžybų metu galvojau, kad stipresni negu aš. Gal ir buvo stipresni, bet tiesiog finiše pasisekė. Šiaip labai sunkios varžybos buvo, nes nuo kokio 10 km pabėgome dviese su Ignu Kerteniu, sąžiningai virinom kokius 30-40 km, o tada pavijo Eimantas Gudiškis su Venantu Lašiniu – vėl dirbome keturiese. Po to pasivijo didesnis šūsnis „Energus“ dviratininkų, pakankamai greitai atakavo Rokas Kmieliauskas, o aš užsėdau ant rato, maždaug 100-ajame kilometre. Vėliau Artūras Kazakevičius pasivijo, bet sunkesnėje vietoje atsiliko ir likome dviese su Roku. Buvo žiauriai sunku, sakiau „Rokai, nebegaliu“, paskutinius 10 km Rokas vienas pavedė, o man pavyko gerai sufinišuoti. 4 valandos įtampoje, bet smagios varžybos“, – komentavo V. Jurkevičius.
Lietuvos čempionas neslepia, kad automobilių sporto įgūdžiai padeda ir dviračių lenktynėse. Beje, V. Jurkevičius talentingas ne tik sporte, bet ir moksle – studijavo Kembridžo universitete, yra kriptovaliutų prekybos startuolio „Humbility“ bendrakūrėjas.
„Kokios savybės iš automobilių sporto padeda dviračių lenktynėse? Viena tai disciplina, reikia daug dirbti ir siekti rezultatų, o antra – tai kažkokia drąsa. Kad ir koks stiprus būsi, bet ant žvyro ar miškuose vietomis reikia drąsos. Pasverta drąsa atėjusi iš ralio“, – yra sakęs V. Jurkevičius.
Moterų 100 km varžybose Lietuvos čempionės titulą iškovojo Akvilė Gedraitytė („Dubai Police Cycling Team“), finišo tiesiojoje pranokusi 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvę D. Tušlaitę-Ragažinskienę („Colibri Cycling“) bei buvusią Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) kalnų dviračių kroso maratono (XCM) reitingo lyderę K. Sosną-Pinelę („Torpado Kenda FSA“).
„Labai prastai atrodžiau, labai sunku buvo visose techniškose vietose. Vienu momentu, po smėlio atkarpos, praplaukiau su Vilte (Kriaučiūnaite – aut. past.), o priekyje važiavo Daiva su Katažina. Tarpelis buvo toks mažas, bet niekaip negalėjau pasivyti. Pagalvojau, arba dabar, arba niekada. Daviau dugnais, galvojau numirsiu ir meldžiausi, kad Daiva su Katažina truputį palėtėtų ir manęs palauktų. Atrodo, kad truputį palaukė, ačiū joms, kad išgyvenau“, – juokėsi A. Gedraitytė.
Lietuvos čempionė, kaip ir kitos dvi prizininkės, 100 km distanciją numynė per 3 val. 8 min. 38 sek. Tarp vyrų šiame nuotolyje greičiausias buvo V18 grupėje startavęs Arijus Gliaudelis, kurio rezultatas – 3 val. 3 min. 10 sek.
Antrasis „Grunto“ taurės etapas vyks rugpjūčio 15 d. Lyduokiuose (Ukmergės raj.), kur sportininkų lauks plento varžybos su nedidele grunto dalimi.
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