Dakaro užsklanda krenta: kokie vardai ir numeriai startuos Saudo Arabijos iššūkyje?

216-uoju numeriu startuos Benediktas Vanagas, „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics” komandos pilotas. Kas bus Dakaro legendos navigatorius – vis dar išlieka paslaptis net ir pačiam B. Vanagui.
241-asis numeris paskirtas Gintui Petrui ir jo navigatoriui Nursultanui Abykayevui.
427-uoju numeriu startuos Dakaro naujokai Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas su motobagiu.
502-asis numeris skirtas Rokui Baciuškai ir Oriolui Vidalui, perėjusiems į naują „Stock“ kategoriją.
604-asis atiteko Vaidotui Žalai ir Paulo Fiuzai bei Maxui Van Grolui, vairuosiantiems sunkvežimį.
703-uoju „Classic“ istorinių automobilių klasėje startuos Karolis Raišys, taip pat navigatorių laikantis paslaptyje.
766-uoju numeriu navigatoriumi dirbs Ignas Daunoravičius drauge su pilotu Shammie Baridvanu.
„Nors starto numeriai skiriami atsižvelgiant į pernai metų rezultatus, realybėje jie nesuteikia privilegijos. Lenktynių trasoje diena po dienos numerių eiliškumas pradeda nykti dykumos smėlyje ir lenktynių eigą diktuoja ekipažų gebėjimas laviruoti tarp kasdienių taktinių ir strateginių pasirinkimų. Nustebau paskirtu aukštu numeriu, turint mintyje, kad praėjusio Dakaro nefinišavome. Ką atneš šis skaičių derinys „Black Hawkui“? Pamatysime. Šiuo metu visas mano dėmesys – pasiruošimo detalėms”, – mintimis dalijosi daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis B. Vanagas.
Starto numeryje užkoduota „klasė“, kuriai atstovauja transporto priemonė ir taip padeda greičiau atpažinti dalyvius. Numeriai 200–299 tenka pagrindinei automobilių kategorijai: „Ultimate“. Numeriai 300–399 skiriami lengvesnei perdarytų motobagių kategorijai: „Challenger“. 400–499 tenka SSV standartinių motobagių kategorijai. 500–599 – automobilių artimesnių standartiniams visureigiams „Stock“ kategorijai. 600–699 skirti serviso sunkvežimiams, važiuojantiems trasoje. Numeriai 700–709 priskiriami istorinių automobilių, o 900–910 klasikinių sunkvežimių, „Classic“ kategorijai.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics” komandos laukia 14-asis Dakaras. Komandos pilotas B. Vanagas yra aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje Dakare pasiekęs lietuvis.
