Dar vienas svarbus pasiekimas: Dominika Banevič pasidabino bronzos medaliu

Nicka mažajame finale užtikrintai įveikė savo varžovę iš Prancūzijos Sya Dembele (B-Girl Sissy) ir iškovojo trečiąją vietą. Dvikova baigėsi be didesnės intrigos – lietuvė pranoko varžovę visuose trijuose raunduose, kuriuos teisėjai įvertino rezultatais 6:3, 5:4 ir 5:4. Tai dar vienas svarbus pasiekimas jos karjeroje – po 2023 m. pasaulio čempionės titulo ir 2024 m. olimpinių žaidynių sidabro medalio. Į finalą Nicka neprasiveržė po pusfinalio akistatos su viena stipriausių planetos breikerių – B-Girl 671 (Liu Qingyi). Kinijos atstovė šįkart pasirodė geriau ir privertė lietuvę pasitraukti rezultatais 9:0, 7:2, 0:9. Šįkart sidabro medalis atiteko būtent B-Girl 671, o aukščiausios pakylos vietą užėmė jos tautietė B-Girl Royal.
Dar vos prieš savaitę Pasaulio žaidynėse Simas Seikauskas ir Liucija Norušaitė dalyvavo standartinių sportinių šokių programoje, kur varžėsi 24 elitinės poros iš viso pasaulio. Lietuvių pora pateko į pusfinalį ir užėmė 7 vietą. Sportininkams pritrūko vos kelių balų patekti į finalą.
Pasaulio žaidynės – tai kas ketverius metus vykstantis tarptautinis sporto renginys, vienijantis daugiau nei 30 neolimpinių sporto šakų iš viso pasaulio. Čia susitinka stipriausi savo sričių atletai, demonstruojantys aukščiausio lygio meistriškumą, aistrą ir sportinę dvasią. Žaidynės suteikia galimybę sportininkams varžytis pasaulinėje arenoje ir supažindina žiūrovus su įspūdingomis, tačiau rečiau matomomis sporto šakomis.
