„Darbas dar nebaigtas“: Stanionis sukėlė intrigą

UTMA organizacija trečiadienio vakarą paskelbė vaizdo įraše, kuriame E. Stanionis pareiškė, kad jo darbai ringe dar nebaigti.
„Kai sugrįžau namo, manęs laukė tūkstančiai. Aš šiame sporte atidaviau viską ir pasiekiau tai, ko iki manęs nepasiekė nei vienas lietuvis.
Aš jau esu istorijoje, manęs iš jos niekas neišbrauks ir man nieko nereikia įrodinėti. Bet aš suprantu vieną dalyką – darbas dar nebaigtas“, – vaizdo įraše sakė E. Stanionis.
Ketvirtadienį vykusios UTMA spaudos konferencijos metu paaiškėjo, kad E. Stanionis į ringą žengs profesionalioje 10 raundų bokso kovoje UTMA 19 turnyre, kuris „Žalgirio“ arenoje Kaune įvyks rugsėjo 26 d. Tai bus turnyro „co-main“ kova, o pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles susitiks Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys.
„Esu labai laimingas ir dėkingas UTMA organizacijai už galimybę vėl kovoti Lietuvoje. Labai noriu parodyti savo naują versiją, labai stengiausi, daug dirbau. Pagaliau kovosiu, turiu naują ugnį, kuri buvo kažkiek išblėsusi, dingusi, bet dabar ji yra užsikūrusi, noriu kuo greičiau būti ringe“, – spaudos konferencijoje kalbėjo E. Stanionis.
Šiuo metu E. Stanionio priešininkas dar nėra paskelbtas – tai bus padaryta artimiausiu metu.
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