Deflimpinės žaidynės Tokijuje Lietuvai – istorinės

„Už skambias pergales, kurias parvežame į Lietuvą! Deflimpinės žaidynės Tokijuje Lietuvai tapo istorinėmis – komanda iškovojo net dešimt medalių. Šis rezultatas kalba ne tik apie kurčiųjų sportininkų talentą, bet ir apie viso olimpinio ciklo pasirengimo kokybę: sezono darbą, treniruotes, traumų įveikimą, atsidavimą ir sisteminį procesą, kurį šie medaliai tik dar labiau įprasmina.
Medalininkai Tokijuje:
Auksas
Mantas Kazimieras Sinkevičius – graikų–romėnų imtynės 77 kg; Mindaugas Jurkša – rutulio stūmimas; Gedvilė Diržiūtė – orientavimosi sportas, ilgoji trasa.
Sidabras
Vytenis Ivaškevičius – rutulio stūmimas; Mažvydas Paurys – disko metimas; Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė – paplūdimio tinklinis; komandų estafetinis sprintas – Gedvilė Diržiūtė, Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis, Mikalojus Makutėnas.
Bronza
Rokas Koveckis – orientavimosi sportas, ilgoji trasa; Mikalojus Makutėnas – orientavimosi sportas, vidutinė trasa; mišrių komandų estafetinis supersprintas – Rokas Koveckis ir Gedvilė Diržiūtė.
Kiekvienas šių medalių – visos didelės komandos, o ne tik individualaus sportininko pergalė. Todėl noriu stipriai ir nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie kūrė šio pasiekimo pamatus: treneriams, medikams, fizioterapeutams, komandų vadovams, gestų kalbos vertėjams ir visam Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto kolektyvui.
Deflimpiada Tokijuje tapo be galo svarbia bendruomenės istorijos dalimi. O iškovotos pergalės dar kartą parodė – kai dirbame kantriai, sistemingai ir susitelkę, galime pasiekti labai daug bei taip garsinti Lietuvos vardą pasaulyje“, – feisbuko įraše teigė E. Kriūnas.
