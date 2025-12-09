Ceremonijoje dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo narys Paulius Visockas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemeras Laurynas Dilys, Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas, savivaldybių ir sporto organizacijų atstovai. Jų teigimu, šie rezultatai – aiškus ženklas, kad kurčiųjų sportas Lietuvoje pasiekė struktūrinę brandą, o visa sistema ima veikti taip, kaip turi veikti profesionali sporto organizacija.
Įvertinti geriausi 2025 metų sportininkai, treneriai ir medikai
Ant scenos vienas po kito žengė sportininkai, šiemet garsinę Lietuvą tarptautinėse arenose. Orientacininkų komanda – Gedvilė Diržiūtė, Adrija Atgalainė, Mikalojus Makutėnas ir Rokas Koveckis – iš Tokijo grįžo su penkiais medaliais, o jų stabilų pasirengimą užtikrino treneriai Laimis Drazdauskas, Ričardas Tėvelis ir Mantas Volungevičius.
Lengvaatlečių pasirodymas žaidynėse tapo vienu ryškiausių. Rutulio stūmimo čempionu tapęs Mindaugas Jurkša, sidabro laimėtojas Vytenis Ivaškevičius ir vicečempionas Mažvydas Paurys, kuriam žaidynėse pavyko pagerinti savo asmeninį rekordą, buvo pasveikinti kartu su treneriu Mantu Jusiu.
Imtynininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius, šiemet dar kartą apgynęs čempiono titulą, ceremonijoje sulaukė ypatingo įvertinimo. Kartu su juo apdovanojimą atsiėmė treneriai Saulius ir Aistis Liaugminai.
Į sceną pakviestos ir sidabrą iškovojusios paplūdimio tinklininkės Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė su treneriu Pauliumi Matuliu. Europos čempionate puikiai pasirodžiusių badmintonininkų – Aurelijos Ramaneckaitės, Marijos Rimkutės, Kazimiero Dauskurto, Igno Rezniko, Vaivos Žymantės ir Emilijos Untės – rezultatai taip pat sulaukė įvertinimo. Kartu pagerbtas ir jų treneris Donatas Narvilas.
Medikų komanda – Marius Bražulis, Gintas Buteikis, Rapolas Puzelavičius ir Dainius Burakevičius –buvo įvardyta kaip tylioji, bet svarbi jėga, be kurios didelių pergalių nebūtų. Pagerbtas ir orientavimosi sporto rinktinės vadovas Arūnas Kubaitis.
Atskiras įvertinimas skirtas reabilitologui Vyteniui Trumpickui – žmogui, kuris deflimpinėse žaidynėse rūpinosi sportininkų priežiūra ir dažnai likdavo už kadro, nors jo darbas tapo neatsiejama komandos sėkmės dalimi.
Ceremonijoje įvertinti ir bendruomenės nariai, ilgus metus prisidėję prie kurčiųjų sporto plėtros: Kristina Rimkienė, Mantas Radavičius, Marius Minkevičius, Mantas Stankevičius, Augustas Četkauskas ir Česlovas Kavarza.
Šiemet bendruomenė taip pat pasveikino du garbingus jubiliejus: 70-metį šventusį Vidą Stankevičių ir 80-metį minintį buvusį LKSK prezidentą Aleksą Jasiūną.
Per apdovanojimus buvo įvertintos ir organizacijos, kurios šiemet rėmė kurčiųjų sporto bendruomenę. Padėkos skirtos Kauno rajono savivaldybei, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei sporto agentūrai, Lietuvos krepšinio federacijai, Lietuvos sporto universitetui, bendrovei „Diena Media News“, Kauno miesto savivaldybei bei kitiems. Šių partnerių indėlis, pasak organizatorių, buvo svarbi atrama sportininkams tiek rengiantis deflimpinėms žaidynėms, tiek vykdant jaunimo programas Lietuvoje.
Kriūnas: šie metai parodė tikrą kurčiųjų sporto brandą
LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas, kreipdamasis į susirinkusius, pabrėžė, kad šių metų pasiekimai yra ilgo ir nuoseklaus proceso rezultatas. Jis sakė, kad 2025-ieji labai aiškiai parodė, kur šiandien yra Lietuvos kurčiųjų sportas, – tai sistema, kuri veikia, turi žmones, gebančius dirbti profesionaliai, ir jauną kartą, kuri jau skinasi kelią į tarptautines arenas.
„Mūsų sportininkai dar kartą įrodė, kad klausos negalia nieko neriboja. Ribos dažniau atsiranda aplinkoje. Kai ji sutvarkyta: yra treneriai, medikai, komanda, aiškus planavimas ir partnerių palaikymas. Sportininkas gali daryti tai, ką moka geriausiai. Šiemet tai matėme labai aiškiai“, – sakė jis.
Ceremonijos metu pristatytas ir svarbus šių metų prioritetas – jaunimo ugdymas. LKSK šiemet surengė kelias sporto stovyklas skirtingo amžiaus vaikams, organizavo paskaitas ir seminarus Lietuvos miestuose, kūrė naujas jaunimo krepšinio ir kitų sporto šakų grupes Vilniuje bei Klaipėdoje. Bendradarbiaujant su profesionaliais klubais, didintas kurčiųjų vaikų įsitraukimas į sportą, o rengiamų programų tikslas – sudaryti sąlygas būsimai talentų kartai atsiskleisti dar mokykliniame amžiuje.
