Pagerbtas klausos negalią turintis rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša

Juos pasveikino ir apdovanojo rajono meras Valerijus Makūnas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Rėklaitienė.
Pirmiausiai buvo pagerbtas reikšmingiausią pergalę tarp rajono sportininkų pasiekęs Mindaugas Jurkša. Rutulio stūmikas sulaukė didžiausio dėmesio, nes 25-osiose deflimpinėse vasaros žaidynėse Japonijoje iškovojo čempiono titulą.
Būtų buvusi pagerbta ir Birutė Aleknavičiūtė, kartu su Dorotėja Keraite tapusi deflimpine vicečempione moterų paplūdimio tinklinio varžybose, tačiau legendinė kurčiųjų tinklininkė negalėjo atvykti į renginį dėl asmeninių priežasčių.
Kartu su M. Jurkša į pagerbtuvės atvyko ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas.
„Praėję metai mūsų kraštui buvo ypatingi. Už aukšto meistriškumo sportininkų rėmimą, ilgametį masinio sporto tradicijų kūrimą ir sporto infrastruktūros plėtrą Kauno rajono savivaldybei įteiktas Metų sporto savivaldybės apdovanojimas Nuoširdžiai dėkoju atletams už gražias pergales ir krašto garsinimą pasaulyje“, – sveikindamas susirinkusiuosius savo rajono sporto darbuotojams ir sportininkams gerų žodžių negailėjo V. Makūnas.
