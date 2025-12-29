Palangoje pagerbtas orientacininkas Rokas Koveckis

Tarp pagerbtųjų – orientacininkas Rokas Koveckis, gyvenantis šiame kurorte.
Trijų deflimpinių medalių laimėtoją sveikino bei apdovanojo Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir Sporto centro direktorius Saulius Simė.
Iš Japonijoje vykusių 25-ųjų kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynių R. Koveckis parvežė vieną sidabro ir du bronzos medalius.
Jau antrąją deflimpiados dieną Ričardo Tėvelio ir Laimio Drazdausko auklėtinis kartu su Mikalojumi Makutėnu, Adrija Atgalaine bei Gedvile Diržiūte iškovojo vicečempiono titulą mišrių komandų estafetinio sprinto rungtyje, o tą pačią dieną po pietų R. Koveckis su G. Diržiūte tapo bronzos medalininkais mišrių komandų estafetinio supersprinto rungtyje.
Trečią – bronzos – medalį palangiškis iškovojo labai sudėtingoje ilgosios trasos rungtyje, kuri buvo surengta Idzu Ošimos saloje.
