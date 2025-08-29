„Deimantinės lygos“ trofėjus – Mykolo Aleknos rankose

Antrą vietą varžybose užėmė slovėnas Kristjanas Čehas (67.18 m), trečias liko jamaikietis Roje Stona (67.06 m). Ketvirtą rezultatą pademonstravo du „Deimantinės lygos“ titulus paeiliui iškovojęs australas Matthew Denny (66.62 m), penktą vietą užėmė 2019-aisiais ir 2021-aisiais šiose varžybose triumfavęs švedas Danielis Stahlis (66.47 m), o šeštas liko vokietis Henrikas Janssenas (66.37 m).
Pasaulio rekordininkas M. Alekna „Deimantinės lygos“ finale dalyvavo antrą kartą. Pernai šiose varžybose jam pavyko užimti antrą vietą. Jau rugsėjį disko metiko laukia startas pasaulio čempionate. Planetos pirmenybės rugsėjo 13–21 dienomis vyks Tokijuje (Japonija), o vyrų disko metimo finalas bus surengtas paskutinę čempionato dieną.
2011 metais „Deimantinę lygą“ laimėjo Virgilijus Alekna (disko metimas), o 2017-aisiais čempionu tapo Andrius Gudžius (disko metimas).
Savo apdovanojimų lentynoje M. Alekna turi olimpinių žaidynių sidabrą, pasaulio čempionato sidabrą ir bronzą, taip pat Europos čempionato auksą ir bronzą.
