Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė „Queen&King of the Court” turnyre Helsinkyje finišavo ketvirtos

Moterų turnyre iki finalo nukeliavo ir ketvirtąją vietą užėmė Ievos Dumbauskaitės ir Gerdos Grudzinskaitės duetas. Vyrų turnyre Povilas Piešina, žaidęs kartu su prancūzu Arhuru Canet, užėmė šeštąją poziciją.
Moterų turnyre I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė puikiai startavo A grupėje. Pirmajame rate jos surinko 8 taškus ir buvo trečios, antrajame rate su 9 taškais lietuvės pirmavo, o lemiamame trečiajame mūsiškės net anksčiau laiko surinko maksimalius 15 taškų ir tapo grupės nugalėtojomis. Tai atvėrė tiesioginį kelią į finalą. Vyrų A grupės pirmajame rate P. Piešina ir A. Canet su 5 taškais buvo ketvirti, o antrajame su 7 taškais taip pat liko ketvirti ir į sekantį etapą nepateko. Lietuvio ir prancūzo duetas dėl vietos pusfinalyje kovojo papildomame atkrintajame etape, kuriame jis su 12 taškų buvo antras.
Juos pranoko paskutinį bilietą į pusfinalį išplėšė italas Manuelis Alfieri ir latvis Artūrs Rinkevičs (14 tšk.). Moterų finalą, kuriame dalyvavo penkios komandos, I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pradėjo sėkmingai – pirmajame rate jos surinko 7 taškus ir aplenkė pasirodymą užbaigusią Norvegijos ekipą.
Visgi antrajame rate lietuvėms niekaip nepavyko „užsikabinti“ už taškų ir su vieninteliu tašku mūsiškės liko per žingsnį nuo medalių – ketvirtos.
„Šiandien abi padarėme labai daug klaidų. Per daug nervinomės ir todėl nepavyko pasirodyti dar geriau“, - prisipažino G. Grudzinskaitė.
I. Dumbauskaitė prisipažino, kad finale išties visos komandos labai stipriai padavinėjo, todėl labai sudėtinga buvo adaptuotis prie galingų smūgių. „Nežinau net kas nutiko, savo priėmimą turbūt palikau viešbutyje. Buvo sudėtinga, bet mes žaidėme finale, puikioje atmosferoje ir esame labai dėkingi savo sirgaliams“, - sakė I. Dumbauskaitė.
Trečiajame finalo rate triumfavo olandės Emi van Driel ir ispanės Tanios Moreno duetas (14 tšk.), aplenkęs amerikietes Chloe Loreen ir Natalie Robinson bei olandes Brecht Piersmą ir Desy Poiesz. Vyrų turnyre triumfavo vokiečiai Jonas Reinhardtas ir Milanas Sieversas. „Queen & King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu.
Komandos yra suskirstomos į grupes ir jos žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.
