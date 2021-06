Dviratininkė S. Krupeckaitė Tokijuje sau linki šaltakraujiškumo

Simona Krupeckaitė su savo treneriu ir vyru Dmitrijumi Leopoldu

0472 - Simona Krupeckaitė

Savo penktosioms olimpinėms žaidynėms besirengianti viena tituluočiausių Lietuvos dviratininkių Simona Krupeckaitė liepos 8-11 dienomis dalyvaus UCI Tautų taurės treko varžybų antrajame etape Sankt Peterburge (Rusija). Tai bus generalinė repeticija prieš Tokijo olimpines žaidynes.

„Šiuo metu man tikrai intensyvus laikotarpis. Jau šį savaitgalį išskrendame į varžybas Sankt Peterburge, kur galėsime pasitikrinti jėgas. Nuotaika pakili, darbinė. Viskas puiku, treniruotės vyksta sklandžiai. Nekantriai laukiame varžybų, kurių labai reikia, norint priprasti prie jaudulio ir streso. Šiuo laikmečiu kiekvienas startas sportininkui – lyg dovana “, – trečiadienį susitikime su žiniasklaidos atstovais Vilniuje, „Škoda“ automobilių centre, sakė S. Krupeckaitė.

Lietuvos dviračių treko karalienės laukia jau penktosios olimpinės žaidynės. „Tai labai glosto savimeilę, riečia nosį į viršų. Džiaugiuosi šiuo pasiekimu. Žinoma, tai įvyko ne vien dėl mano įdirbio. Turiu trenerį Dmitrijų, kuris neleidžia atsipalaiduoti – vis stumia, ridena, meta mane į priekį, taip pat mane supa didžiulė komanda – nuo valdžios atstovų iki savo klubo darbuotojų. Todėl tas dviratis ir važiuoja“, – pažymėjo Simona.

38 metų dviratininkė savo įspūdingoje laimėjimų kolekcijoje kol kas dar neturi olimpinių žaidynių medalio. Simona Atėnų olimpinėse žaidynėse iškovojo ketvirtą vietą, o Londono olimpinėse žaidynėse buvo penkta.

„Olimpinės žaidynės – kitokios varžybos, lyginant su pasaulio ir Europos čempionatais ar pasaulio taurėmis. Manau, kad iki olimpinio medalio labiausiai pritrūko šaltakraujiškumo – kuo daugiau nori, tuo mažiau gauni, – kalbėjo dviratininkė iš Panevėžio. Jau į Rio de Žaneirą vykdama sakiau, kad tikrai nesijaudinsiu, viskas bus gerai. Ir dabar galiu pasakyti tą patį. Suprantu, kad prieš audras, kurios vyksta tavo viduje būnant treko takelyje, esi bejėgis. Suvaldyti tą emocijų audrą man labai sudėtinga. Kiti iš to jaudulio pasikrauna energijos, o aš sudegu. Artėjančiose olimpinėse žaidynėse palinkėčiau sau šaltakraujiškumo.“

S. Krupeckaitė Tokijo olimpinėse žaidynėse dalyvaus komandų sprinto (kartu su Migle Marozaite), sprinto ir keirino rungtyse. Į Tokiją trekininkės išvyksta liepos 30 d.

„Japonijoje laukia sudėtinga aklimatizacija, karštis, drėgmė. Bet sąlygos visiems bus vienodos. To neakcentuoju ir negalvoju, kas bus blogai. Tiesiog važiuosim ir darysim tai, ką privalome ir mokame. Stengsimės pasirodyti kuo geriau“, – pabrėžė Simona.

Kaip žinoma, Lietuvai suteikta teisė organizuoti vieną iš šešių naujo formato UCI treko Čempionų lygos varžybų etapų. Jis vyks šių metų lapkričio 27 dieną Panevėžyje, „Cido" arenoje. Dukart pasaulio ir triskart Europos čempionė, Europos žaidynių čempionė, buvusi pasaulio rekordininkė bei 37 medalius pasaulio taurės varžybose iškovojusi S. Krupeckaitė yra ir viena Čempionų lygos ambasadorių.

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) techninio rėmėjo – automobilių „Škoda“ importuotojos bei šio prekės ženklo atstovės Lietuvoje bendrovės ARX rinkodaros ir komunikacijos vadovas Linas Barščevičius trečiadienį Simonai įteikė automobilio „Škoda Octavia Combi“ raktelius. ARX suteikė galimybę dviratininkei naudotis šia transporto priemone rengiantis olimpinėms žaidynėms ir kitoms varžyboms. „Laukiame gerų rezultatų ir norime palinkėti sveikatos bei išvengti traumų“, – įteikdamas raktelius sakė L. Barščevičius.

Neseniai su LDSF partnerystės sutartį rinkodaros srityje sudariusi bendrovė „Koliz Vostok“ tapo S. Krupeckaitės mecenate.

„Vostok-Europe“ logotipas puikuosis ant sportininkei specialiai UCI Čempionų lygos varžyboms kurto kostiumo. Išskirtinės kokybės laikrodžius „Vostok-Europe“ kuriančios ir gaminančios bendrovės vykdantysis direktorius Igor Zubovskij Simonai įteikė laikrodį. „Mūsų šūkis – „Watches for Going to Extremes!“ ir iki šiol bendradarbiavome su techninių sporto šakų atstovais. Dviračių sportas – pirmoji olimpinė sporto šaka, su kuria užmezgėme ryšius. Jau sukūrėme specialią seriją laikrodžių Lietuvos dviračių sporto čempionatų prizininkams su LDSF simbolika. Tikimės, kad mūsų laikrodis patiks tiek Simonai, tiek kitiems dviračių sporto lyderiams“, – sakė I. Zubovskij.

LDSF pristatė ir pirmąją UCI Treko Čempionų lygos etapo Panevėžyje vietinę partnerę rinkodaros srityje – advokatų profesinę bendriją Biguzas, Samuolis, Banys. „Noriu pasveikinti ir pasidžiaugti LDSF sėkme. Suteikta teisė organizuoti Čempionų lygos etapą Panevėžyje – puikaus darbo rezultatas. Esame linkę prie įdomių projektų. Stengsimės savo teisiniais patarimais prisidėti, kad renginys būtų surengtas tobulai“, – sakė advokatas Aurimas Banys.

Advokatų profesinė bendrija Biguzas, Samuolis, Banys – sporto teisinių sprendimų lyderis Lietuvoje. Jau daugiau nei dešimtmetį bendrijos advokatai specializuojasi sporto teisės srityje, o tai nėra dažna teisinės veiklos kryptis Lietuvoje. Anot bendrijos atstovų, bendradarbiavimas su LDSF organizuojant šiemet vyksiančias UCI Treko Čempionų lygos varžybas Lietuvoje – tai dar vienas unikalios patirties etapas jų profesiniame kelyje, tuo pačiu tai ir jų nuoseklaus darbo sporto teisės srityje įvertinimas, garbė bei įpareigojimas.