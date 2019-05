E. Kavaliauskas: tikiu, kad galiu tapti pasaulio čempionu

Tačiau svarbiausias titulas, kurio profesionalų bokso ringuose atkakliai siekia 30-metis kaunietis, kol kas priklauso Terence'ui Crawfordui: 31-ų amerikietis nuo 2018-ųjų birželio yra pusvidutinio svorio kategorijos (iki 66,68 kg) WBO pasaulio čempionas.

Tikėtasi, kad E.Kavaliauskas galimybę susikauti su T.Crawfordu turės po akistatos su kitu JAV boksininku Ray Robinsonu, tačiau šis dešimties raundų mūšis šiemet kovo 30-ąją Filadelfijoje (JAV) baigėsi neįprastai – lygiosiomis.

Du arbitrai – Dave'as Braslow ir Kevinas Morganas – neįžvelgė nė vieno kovotojo pranašumo (abiejų vertinimai – po 95:95), o Rose Lacend pergalę 97:93 skyrė R.Robinsonui. Galutinį verdiktą lėmė daugumos sprendimas. Smūgių statistika: 527:432 – R.Robinsono naudai, tačiau tiksliau atakavo lietuvis – atitinkamai 88 proc. ir 70 proc.

Tad dabar E.Kavaliausko sąskaitoje – 21 pergalė (iš jų 17 – nokautais) ir vienos lygiosios.

Be to, Egidijus – šeštą mėnesį iš eilės WBO reitingų savo svorio kategorijos lyderis, tačiau T.Crawfordas kažkodėl tebevengia titulinės kovos su Lietuvos boksininku.

"WBO taisyklėse, numatyta, kad čempionas per 90 dienų turi apginti titulą su reitingo lyderiu, bet iš T.Crawfordo stovyklos man kol kas jokių iššūkių", – sakė E.Kavaliauskas.

– Egidijau, ar atslūgo emocijos po prieštaringai pasibaigusios dvikovos su R.Robinsonu?

– Vis dar esu piktas dėl lygiųjų. Su treneriu daug kalbėjomės apie tai. Mūsų nuomonės sutapo: susidūrėme su nešvaria bokso politika. Argi sąžininga, kad kova buvo surengta R.Robinsono gimtojoje Filadelfijoje ir teisėjavo arbitrai, gyvenantys ir dirbantys šiame mieste? R.Robinsonas – stiprus varžovas, bet namų sienų teikiamų lengvatų jam buvo akivaizdžiai per daug. Mano treneris pabrėžė: ateityje tokiais atvejais konkurentus reikia taip kirsti ant ringo grindų, kad jie po smūgio neatsistotų, tuomet ir lygiųjų nebus.

– Tavo žodžiai primena laikus, kai dalyvavai mėgėjų bokso varžybose. Korumpuotų teisėjų ir bokso funkcionierių gretos praretėjusios, tačiau klanas iki galo neišardytas – vis dar išlenda ylos iš maišo ar per olimpines žaidynes, ar pasaulio, Europos čempionatuose.

– Įsitikinau, kad šiuo požiūriu ir profesionalų boksas pažeidžiamas, kai kurios problemos panašios. Ypač tuomet, kai kovoja aukščiausių reitingų boksininkai, kai varžomasi dėl pasaulio čempiono titulo.

– Po tavo dvikovos su R.Robinsonu pasipylė spėlionių ir spekuliacijų – kas toliau? Ar turi savo versiją, kodėl T.Crawfordas pirmiausia pasirinko ir balandžio 20-ąją nugalėjo britą Amirą Khaną, kuris WBO reitingų lentelėje – žemesnėje vietoje nei tu?

– Su kolegomis svarstome, kodėl T.Crawfordas delsia ar netgi vengia susikauti su manimi. Gal paprasčiausiai bijo: juk rizika didelė, o uždarbis per mažas? Mano komanda tikisi, kad lemiamą žodį turėtų tarti pati WBO. Kita vertus, T.Crawfordas – viena šios organizacijos žvaigždžių. Be to, jis ir aš esame tos pačios agentūros – "Top Rank" boksininkai, tad susidaro vos ne uždaras, kaip sakoma, savo kiemo interesų ratas, kai visi nori, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika.

– Betgi "Top Rank" vadovas Robertas Arumas jau ne kartą buvo užsiminęs, kad tu esi vienas pagrindinių pretendentų į dvikovą su T.Crawfordu dėl WBO pasaulio čempiono titulo. Jis irgi galėtų pagaliau apsispręsti.

– R.Arumas jau pernai prieš mano dvikovą su Roberto Arriaza sakė: jeigu įveiksi jį – kitas varžovas tikriausiai bus T.Crawfordas. Ir ką gi? Nikaragvos boksininką nokautavau, R.Arumas pasidžiaugė pergale, tačiau tuo viskas baigėsi – kitas varžovas buvo ne T.Crawfordas, bet R.Robinsonas. Aš ir mano agentas Egis Klimas tikime, kad galime iškovoti WBO pasaulio čempiono diržą, todėl E.Klimas spaudžia "Top Rank", kad galėčiau susikauti su T.Crawfordu, bet agentūra, matyt, turi kitokių bokso verslo planų.

– Kiek tęsis tavo atostogos Lietuvoje?

– Į JAV grįšiu pirmomis birželio dienomis. Laikas namuose lekia labai greitai, tačiau čia – geriau nei Havajuose. Daug susitikimų, renginių, bet negaliu atsisakyti kvietimų – noriu pamatyti, kas pasikeitė, kol buvau JAV. Ypač brangios su namiškiais, artimaisiais praleistos valandos. Stengiuosi nepraleisti progų apsilankyti varžybose: mačiau "Žalgirio" krepšininkų mūšį su Stambulo "Fenerbahce", stebėjau Lietuvos jaunimo bokso čempionato kovas, būtinai eisiu į Kauno sporto halę stebėti Algirdo Šociko turnyro.

– Egidijau, kokį įspūdį susidarei apie tradicinį Kauno projekto "Judėk sveikai" renginį – viešas nemokamas bokso treniruotes Dainų slėnyje?

– Trenerio Mariaus Palionio iniciatyva – puiki ir skatintina. Nustebome, kad į pirmą šį sezoną treniruotę susirinko kelios dešimtys vyresnių ir jaunesnių kauniečių, vyrų ir moterų. Svarbiausia, kad žmonės suprastų, koks yra svarbus fizinis aktyvumas. O boksas – ta sporto šaka, kur per treniruotes intensyviai dirba ne vien daugybė raumenų, bet ir reikia daug mąstyti, ugdomas ne tik greitis ar ištvermė, bet ir reakcija, koordinacija – tai, ko reikia šiuolaikiškame gyvenime. Treniruotės dalyviams stengiausi patarti, paaiškinti, kaip pradėti sportuoti, kaip didinti krūvius, kaip maitintis. Dauguma stebėjosi, kaip man pavyksta, kai prireikia, greitai numesti kad ir 10 kg svorio. Turiu ir tokių dietų receptų – pats ne kartą sėkmingai išbandžiau.

Pripažinimas

E.Kavaliauskas buvo išrinktas 2018 m. Lietuvos populiariausiu sportininku – surinko 7 200 sporto mėgėjų balsų.

Boksininkas profesionalas nukonkuravo krepšininką Domantą Sabonį (5 030), plaukikus Kotryną Teterevkovą (3 209) ir Daną Rapšį (2 971), lengvaatletę Airinę Palšytę (2 113), krepšininkus Darjušą ir Kšištofą Lavrinovičius (1 978), lengvaatlečius Livetą Jasiūnaitę (1 833) ir Andrių Gudžių (1 830), baidarininką Artūrą Seją (1 571).

