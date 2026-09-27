Edgaras Riabko – F2 pasaulio čempionas

„Pasaulio čempionai! Auksas – Lietuvai! Šiandien sunku sutalpinti emocijas į žodžius. Kaip šios komandos dalis ir kaip Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas, be galo didžiuojuosi Edgaru Riabko ir visa mūsų komanda. Kartu padarėme milžinišką žingsnį Lietuvos motorlaivių sporto istorijoje! Už šios pergalės – metai darbo, tikėjimo, kovos, bemiegių naktų ir žmonių, kurie niekada nenustojo tikėti. Ir šiandien mes parvežame Lietuvai auksą! Edgaras Riabko – pasaulio čempionas! Tai mūsų visų pergalė. Mūsų komandos. Mūsų federacijos. Mūsų Lietuvos. Didžiuojuosi jumis visais! Mes tai padarėme!“ – feisbuke sekmadienio vakarą rašė Karolis Ramoška.
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