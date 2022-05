G. Stonkutė dar kartą perrašė Lietuvos bokso istoriją – kovos pasaulio čempionato finale

Pasaulio suaugusiųjų čempionate debiutuojanti G. Stonkutė svorio kategorijos iki 81 pusfinalyje susitiko su dukart Europos čempione ir net keturis medalius pasaulio čempionatuose laimėjusia turke Elif Guneri. Pasaulio čempionato šeimininkės turkės pusėje buvo ne tik patirtis, bet ir ūgio pranašumas. 34 metų E. Guneri yra 181 cm ūgio – 10 cm aukštesnė ir net 13 metų vyresnė už G. Stonkutę.

Pirmą raundą ūgio pranašumą išnaudojusiai turkei pergalę 10:9 skyrė visi penki teisėjai. Antrame raunde G. Stonkutė perėmė iniciatyvą ir jau trys teisėjai buvo lietuvės pusėje. Viską lėmė lemiamas trečias raundas. Jame G. Stonkutės persvara jau nekėlė abejonių. Lietuvos boksininkė laimėjo kovą taškais 3:2 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).

„Turkijoje boksuotis su turke yra be galo sunku. Man tai buvo viena sunkiausių kovų per visą karjerą. Žinojau, kad varžovė yra labai tituluota, bet manęs tai netrikdo. Pirmas raundas klostėsi gan sunkiai. Atrodė, kad nesijaučiau savimi, per daug ėjau į artimą kovą, praleidau per dešinių šoninių smūgių. Antrame raunde treneris įnešė pakeitimų, spaudžiau varžovę iš visų jėgų ir rodžiau norą laimėti. Visa tai pasiteisino“, – teigė G. Stonkutė.

„Pirmame raunde teisėjai, kaip ir dažnai būna, palaikė varžybų šeimininkę. Todėl prieš antrą raundą nusprendėm, kad turim spausti varžovę taip, kad niekam nekiltų abejonių, kuri yra stipresnė. Reikėjo daug atakuoti ir įrodyti savo pranašumą su kaupu, kitos išeities nebuvo. Pasiteisino taktiniai sprendimai, nes nuo antro raundo koregavome ne tik atakas, bet ir gynybą. Pavyko šio plano laikytis iki finalinio gongo. Gabrielė vėl parodė neįtikėtiną charakterį ir norą nugalėti. Įrodė, kad yra verta aukščiausių apdovanojimų“, – sakė treneris Vidas Bružas.

Pasaulio čempionato finale G. Stonkutė ketvirtadienį pirštines surems su lenke Oliwia Toborek. Pusfinalyje lenkė taškais 3:2 įveikė australę Jessicą Bagley. 20-etė pasaulio čempionato debiutantė O. Toborek laimėjo bronzą praėjusių metų Europos jaunimo U22 čempionate ir sidabrą 2018 m. Europos jaunių čempionate.

„Laukia įtempta, didžiulės svarbos kova. Abi esame panašaus ūgio, panašaus stiliaus, tai bus apylygė kova. Turiu patirties Europos čempionatų finaluose, bet tokios pat patirties turi ir varžovė. Su treneriu žiūrėsim varžovės kovų vaizdo įrašus, analizuosim kur galim rasti silpnų varžovės vietų“, – sakė G. Stonkutė.

Ketvirtadienį vyksiančiame finale paaiškės, kokios prabos medaliu 21 metų G. Stonkutė papildys savo kolekciją. G. Stonkutė yra tapusi Europos jaunimo čempione, o Europos jaunimo U22 čempionatuose laimėjo sidabro ir bronzos medalius.

G. Stonkutės iškovotas medalis – pirmasis Lietuvos boksininkių laimėtas apdovanojimas per visą pasaulio čempionatų istoriją. Lietuvos boksininkės planetos pirmenybėse dalyvauja nuo 2010 metų.

Šių metų pasaulio čempionate kovas pradėjo rekordinis skaičius boksininkių – 310 boksininkių iš 73-ijų valstybių. Dvylikoje svorio kategorijų čempionėms ir prizininkėms bus išdalintas rekordinis piniginis prizas – net 2,4 mln. JAV dolerių.

G. Stonkutės pusfinalio kovos įrašas nuo 2:51:00: