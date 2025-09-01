 Gėdingas elgesys: tenisininkas tiesė kepuraitę vaikui, bet šią nugvelbė milijonierius

2025-09-01 12:48 klaipeda.diena.lt inf.

„US Open“ turnyre lenkų milijonierius iš vaiko atėmė kepuraitę.

Vaizdo įrašo stop kadrai

Lenkų tenisininkas Kamilas Majchrzakas ketvirtadienį iškovojo pergalę prieš Kareną Chačanovą, tačiau daugiau dėmesio sulaukė ne jo laimėjimas, o incidentas po jo.

Po mačo K. Majchrzakas dalino autografus savo gerbėjams.

Lenkas nusiėmė kepuraitę ir, regis, bandė ją padovanoti berniukui, kuris rankose laikė milžinišką teniso kamuoliuką. Berniukas ištiesė ranką, norėdamas ją paimti, tačiau šalia stovėjęs vyras ją pagriebė ir atidavė moteriai, kuri įsidėjo kepuraitę į rankinę.

Šis vaizdo įrašas greitai išplito internete.

Gerbėjai užsipuolė vyrą, nugvelbusį kepuraitę.

„Koks siaubingas vyras – šitaip išplėšė iš vaiko rankų“, – rašė vienas internautas.

„Visiškai gėdingas to elgesys. Tikiuosi, kad „US Open“ peržiūrės šį vaizdo įrašą ir uždraus jam patekti į kortus“, – teigė kitas.

Socialinių tinklų vartotojai vyrą identifikavo kaip lenkų įmonės generalinį direktorių, milijonierių Piotrą Szczereką.

K. Majchrzakas „New York Post“ patvirtino P. Szczereko tapatybę ir atskleidė, kad jis remia teniso federaciją Lenkijoje.

Lenkų teniso žvaigždė kiek vėliau surado jauną gerbėją ir, panašu, padovanojo panašią kepuraitę.

„Šiandien po apšilimo turėjau malonų susitikimą. Ar atpažįstate [kepuraitę]?“ – instagrame rašė K. Majchrzakas.

