Geriausioje lapkričio mėnesio sporto nuotraukoje – moteriškos emocijos bokso ringe

Kaip skelbia LSŽF, Nuo 2018 metų rengiamo konkurso laureatu trečią kartą tapęs S. Čirba surinko 25 taškus iš 33 galimų.

Antra vieta atiteko vilniečiui Alfredui Pliadžiui, surinkusiam 13 taškų. Jis konkursui pateikė nuotrauką iš Lietuvos moterų tinklinio čempionato rungtynių, kuriose susitiko Vilniaus SM „Tauras – VTC“ ir Jonavos „Aušrinė – KKSC“ komandos.

2 vieta / A. Pliadžio nuotr.

Trečioje vietoje – marijampolietis Vytautas Kuralavičius, „pagavęs“ manieže besimankštinančius futbolininkus. Jam atiteko 8 taškai.

3 vieta / V. Kuralavičiaus nuotr.

Geriausios lapkričio mėnesio sporto nuotraukos rinkimuose dalyvavo 9 Lietuvos fotografai. Nuotraukas vertino 11 fotografijos, žiniasklaidos ir sporto atstovų. S. Čirbai bus įteikta LSŽF rėmėjo „Hummel“ dovana – 100 eurų vertės čekis.

Šiuo metu sporto fotografams darbo nedaug, nes sporto renginių Lietuvoje vyksta labai mažai. Dėl to konkurso organizatoriai sulaukė mažiau nuotraukų nei įprasta. Be to, ne vienas sporto fotografas, neatsiuntęs nuotraukos, teisinosi, kad nėra nuotaikos, įkvėpimo, azarto, todėl nėra ką ir parodyti.