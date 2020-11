Gimtadienį rekordu pažymėjęs V. Strolia: startas suteikė užtikrintumo

28-ojo gimtadienio proga geriausią dovaną biatlonininkas sau įteikė pats: 20 km asmeninėse lenktynėse pasiekė asmeninį rekordą, užėmęs 16 vietą. Šaudykloje lietuvis užvertė net 19 taikinių iš 20-ies.

Pozicija rezultatų protokole įprastai maksimalius tikslus sau keliančiam V. Stroliai tapo malonia staigmena – rugsėjį gydęsis patirtą nugaros traumą, sportininkas iki šiol treniruotėse nesijautė gerai.

„Iki šiol jaučiausi nelabai užtikrintas, nes po tos traumelės nelabai įsivažiavau ir per treniruotes nelabai gerai jaučiausi. Tačiau šiandien atsikėlus nuotaika buvo visai gera, iš žmonos gavau gražų sveikinimą, į startą išėjau su visai kitokiu nusiteikimu nei dažniausiai būdavo. Jaučiausi laisvesnis, žinojau, kad sezono pradžia, per daug nieko nesitikėjau, tik norėjau atlikti darbą kuo geriau darbą“, – pasakojo V. Strolia.

Sezono atidarymo varžybas Lietuvos biatlonininkas pradėjo trečias. Prieš jį startavę konkurentai šaudė netaikliai, kas kurį laiką leido mūsiškį matyti pačioje rikiuotės viršuje.

„Smagu, kad galiu pakliūti į televiziją (juokiasi – aut. past.). Visą laiką geriau startuoti priekyje, nes po prišaudymo nebebūna kažkokių pertraukų, nereikia sėdėti ir laukti. Galėjau padaryti prisišaudymą, apšilti ir eiti į startą. Be to, šiandien trasa buvo vadinamas cukrus, minkštas sniegas. Pradžioje to cukraus buvo mažiau ir tai man buvo į naudą“, – teigė V. Strolia.

Po pirmo šaudymo ruožo, kuriame atliko vienintelę savo klaidą, anykštėnas buvo 65-as, antrojo – 30-as, trečiojo – 17-as, ketvirtojo – net 13-as. Pagal greitį trasoje V. Strolia buvo 38-as tarp 101 rungties dalyvio.

„Negaliu pasakyti, kad pasiekiau maksimumą, nes nepataikiau vieno šūvio, bet kaip sezono pradžiai, esu tikrai patenkintas. Užtikrintumo šis startas davė, nereikia galvoti, kaip bus vėliau, nes bus ir gerų startų, ir blogų. Ar tai geriausia gimtadienio dovana? Ką pats sugebėjau sau pasidovanoti, tai manau taip, geriausia“, – sakė biatlonininkas, kuriam iš Tarptautinės biatlono sąjungos atiteks 1250 eurų premija.

Už 16 vietą V. Strolios taupyklė pasipildė ir 25 įskaitiniais pasaulio taurės taškais. Sėkmingai varžybose pasirodė ir 5 taškus pelnė Karolis Dombrovskis, kuris taip pat suklydo tik sykį bei užėmė 36 vietą. Linas Banys užėmė 82 vietą (3 baudos minutės), o tokio rango varžybose debiutavęs Maksimas Fominas – 91-ą (4 minutės).

Nacijų taurės įskaitoje Lietuvos vyrų komanda pasiekė rekordą, pelniusi 297 taškus. Joje mūsiškiai rikiuojasi 13-i, o 20 geriausių komandų iškovos bent po keturis kelialapius į 2022-ųjų Pekino olimpines žaidynes.

„Sunku vertinti pagal vieną startą, nes jų dar laukia begalė. Nereikia sureikšminti vieno starto, svarbiausia, kad visai komandai sektųsi viso sezono metu ir neišlįstų ligų. Smagu, kad šiandien ir Karoliui pasisekė, ir jaunimas pridėjo taškų“, – šyptelėjo V. Strolia.

Varžybų nugalėtoju tapo be klaidų šaudęs norvegas Sturla Holmas Laegreidas, 19,6 sek. aplenkęs tautietį Johannesą Thingnesą Boe (1 bauda) ir 1 min. 3,6 sek. vokietį Eriką Lesserį (1 bauda.).

15 km moterų asmeninėse lenktynėse antrą geriausią karjeros rezultatą užfiksavo Gabrielė Leščinskaitė, kuri prašovė sykį bei užėmė 54 vietą. Kita Lietuvos biatlonininkė Natalija Kočergina suklydo trissyk bei tarp 102 dalyvių buvo 63-ia.