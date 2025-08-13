Greta olimpiečių – jaunieji talentai

Debiutavo aštuoniolikmetė
Marstrande (Švedija) startavusiame olimpinės ILCA jachtų klasės Europos čempionate greta patyrusių Lietuvos buriuotojų ir olimpiečių – būrys jaunosios kartos sportininkų.
ILCA 6 klasės moterų grupėje – olimpietė Viktorija Andrulytė ir aštuoniolikmetė buriuotoja Ema Kuodytė.
„Tai – pirmas mano startas suaugusiųjų Europos čempionate. Labai laukiau šios galimybės išbandyti savo jėgas su aukščiausio lygio sportininkėmis. Esu pasiruošusi kovoti dėl vietos tarp trisdešimties geriausiųjų, tačiau man svarbiausia – kaupti patirtį, įsitvirtinti naujoje grupėje“, – sakė E. Kuodytė.
Po dviejų lenktynių V. Andrulytė buvo 36-oje vietoje, E. Kuodytė – 71-oje. Klasifikuotos 93 sportininkės.
Vyrų grupėje Lietuvai atstovauja septyniolikmetis Marius Antanavičius, septyniolikmetis Rokas Germanavičius ir šešiolikmetis Rokas Jasaitis. ILCA 6 jachtų klasė vaikinams yra pereinamoji į olimpinę ILCA 7.
Europos čempionate tarp ILCA 7 klasės dalyvių – Radvilas Janulionis.
Pirmą varžybų dieną M. Antanavičius užbaigė tarp 43 buriuotojų užėmęs 10-ą vietą, R. Germanavičus – 17-ąją, R. Jasaitis – 29-ąją.
R. Janulionis tarp 153 dalyvių buvo 83-ioje pozicijoje.
Konkurencija nebaugina
Perėjimas iš jaunimo į suaugusiųjų lygą nėra lengvas: išaugusi konkurencija, gerokai daugiau ir įvairesnės patirties turintys varžovai, kasmet ar net su kiekvienomis varžybomis augantys lūkesčiai – tai tik dalis iššūkių, su kuriais turės susidurti jaunosios kartos atstovai.
„Būtent konkurencija padės tobulėti. Noriu lavinti savo taktinius sprendimus, mokytis greitai prisitaikyti prie skirtingų sąlygų. Įdomu stebėti skirtingus stilius, strategijas, pamatyti, kaip aukščiausio lygio atletės valdo situaciją ant vandens“, – teigė E. Kuodytė.
Šiemet gegužę Kinijoje įvykusiame pasaulio ILCA 6 jachtų klasės čempionate V. Andrulytė užėmė 31-ą vietą,
Įvardijo iššūkius
Taline (Estija) prasidėjo pasaulio ORC jūrinio buriavimo čempionatas. Lietuvai atstovauja aštuonios komandos.
Be to, mūsiškiai atliks ir svarbią misiją krante – kvies užsienio buriuotojus į kitąmet Klaipėdoje vyksiantį Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatą.
Pirmas pasaulio čempionato etapas – atviroje Baltijos jūroje. Jis truks daugiau nei parą. Buriuotojai turės pademonstruoti ne tik geras navigacijos žinias, taktinius sugebėjimus, bet ir ištvermę.
Klaipėdai patikėta organizuoti 2026-ųjų Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatą.
„Manau, kad didžiausias iššūkis bus nuovargis, nes plaukti teks 24–26 valandas, o gal net ir daugiau“, – prieš startą teigė „Dia“ (kapitonas Tauras Rymonis) komandos narys Ramūnas Bložė.
Jam antrino ir jachtos „Arabela“ kapitonas, 1992 m. Barselonos olimpiados dalyvis Raimondas Šiugždinis.
„Sunkiausia bus visą distanciją išlaikyti energiją, koncentraciją. Kai kurie buriuotojai greičiau pavargsta, aptingsta, tampa apatiški, mažiau dėmesingi. Mes lenktyniaujame buriniais laivais, vėjas nuolat keičiasi, tad su burėmis reikia dirbti nuolat. Kas sugeba išlikti susikaupęs, tas ir laimi“, – teigė R. Šiugždinis.
„Lenktynės turėtų būti įdomios. Prognozė rodė, kad vėjas gali keisti kryptį, sukiotis, tad tikrai bus vietų, kur galima ir daug išlošti, ir daug pralošti“, – prieš startą svarstė jachtos „Keturi vėjai“ kapitonas Karolis Janulionis.
Kitąmet – Klaipėdoje
„Mums didelė garbė, kad būtent Lietuvai, Klaipėdai, patikėta organizuoti kitų metų Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatą. Manau, kad tai – visų įgulų pastarųjų kelerių metų nuopelnas ir įdirbis“, – sakė Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) prezidentas Raimundas Daubaras.
Pasiruošimas 2026-ųjų renginiui jau prasidėjo – LBS aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos savivaldybe, kad kitų metų rugpjūtį uostamiestis savaitei taptų jūrinio buriavimo centru.
Pernai Europos jūrinio buriavimo ORC čempionate Mariehamne (Suomija) Lietuvai atstovavo aštuonios įgulos, dvi iš jų pateko į geriausiųjų dešimtukus: mažesnių jachtų C grupėje „Dia“ (kpt. T. Rymonis) užėmė 7-ą vietą, o didesniųjų B grupėje „Arabela“ (kpt. R. Šiugždinis) – 10-ąją.
