Gudžiaus laukia septintas iš eilės Europos lengvosios atletikos čempionatas

Prie anksčiau tą padariusių disko metikų Mykolo ir Martyno Aleknų, bėgikės Gabijos Galvydytės (jį įvykdžiusi tiek 800, tiek 1 500 m distancijos normatyvus), šuolininko į aukštį Juozo Baikščio bei daugiakovininkės Beatričės Juškevičiūtės prisijungė ir disko metikai Andrius Gudžius bei Ieva Gumbs.
A. Gudžius gegužės 28 d. Kaune vykusiose sporto mokyklos „Startas“ taurės varžybose geriausiu bandymu įrankį nusviedė 65,50 m – būtent tiek siekia čempionato normatyvas. Andriui tai bus jau septintos Senojo žemyno pirmenybės iš eilės.
Tuo metu I. Gumbs gegužės 31 d. Ramonoje (JAV) vykusiose varžybose geriausiu bandymu diską numetė 61,45 m ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fenne Biljhouwer (45,58 m). Europos čempionato normatyvas yra 61 m. Ievai tai bus jau ketvirtos Senojo žemyno pirmenybės.
Europos čempionatas vyks rugpjūčio 10–16 dienomis Birmingame (Jungtinė Karalystė). Į jį galima patekti ne tik įvykdžius normatyvą, bet ir pagal reitingą – taip dažniausiai patenka daugiau lietuvių. Kvalifikacija vyksta iki liepos 26 d. Ją galima sekti čia.
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