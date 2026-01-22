„Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Liepojos ledo ritulio klubui

Vienintelį vilniečių įvartį pelnė Povilas Verenis (48:50, Ilja Četvertakas). Varžovų ekipoje pasižymėjo Niklavs Lagzdinš, Kristers Butans, Endijs Butans.
Vienintelį pirmojo kėlinio įvartį svečiai sukūrė po agresyvios atakos prie šeimininkų vartų, kurie leido kelis kartus atakuoti vartininką.
Latvijos ekipa trečiojo kėlinio viduryje padvigubino pranašumą, tačiau netikėtai ritulį prie varžovų vartų perėmęs P. Verenis sužaidė kombinaciją su I. Četvertaku ir sušvelnino skirtumą.
Vis dėlto latviai sugebėjo susigrąžinti dviejų įvarčių pranašumą, o „Hockey Punks – Mototojos“ pastangos švelninti skirtumą žaidžiant be vartininko pastangų neatnešė.
Svečiai vilniečių vartų plotą atakavo 53 kartus, šeimininkai atsakė 23 metimais.
Po šio pralaimėjimo „Hockey Punks – Mototoja“ išsaugojo aštuntąją vietą lygoje, tačiau su Vilniaus komanda taškais susilygino ketvirtadienį netikėtą pergalę rezultatu 7:4 (4:0, 1:1, 2:3) prieš Rygos HK „Prizma“ pasiekusi Rygos HS „Riga“ ekipa.
Kitas rungtynes vilniečiai žais išvykoje sausio 24 dieną Jelgavoje su vietos HK „Zemgale/LBTU“ ekipa.
