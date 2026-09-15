„Hyrox“ skandalas: sportininkei varžybų metu paleido vidurius, bet ji vis tiek laimėjo

Anot vietos žiniasklaidos, darbuotojai aptvėrė paveiktas zonas ir iki dienos pabaigos dezinfekavo renginio vietą, išnešė užterštą įrangą ir pasirūpino, kad būtų pakeista kiliminė danga, skelbė „South China Morning Post“.
Vis dėlto dalyviai ir žiūrovai pranešė, kad ant įrangos ir trasos dar buvo matyti išmatų, dėl ko keli sportininkai pargriuvo.
Nuotraukos ir vaizdo įrašai iš renginio greitai išplito socialiniuose tinkluose – internautai nesutarė, ar J. Wietrzyk pademonstravo įspūdingą atletiškumą, ar kėlė grėsmę kitų dalyvių saugumui.
Savo ruožtu pati sportininkė, regis, nesigėdijo dėl savo pasirodymo – bent jau iš pradžių.
„Sakoma, kovok sunkiai arba eik namo... Pergalė yra pergalė“, – rašė ji instagrame ir dalijosi asmenuke iš, panašu, ligoninės. Tačiau vėliau atletė įrašą ištrynė, greičiausiai dėl neigiamos reakcijos dėl jos sprendimo tęsti varžybas tokios būklės.
Pekine startavęs varžybų dalyvis Joe Ho teigė, kad kiti sportininkai, kurie paprastai moka mokestį už dalyvavimą „Hyrox“, buvo nusivylę.
„Sumokėjau „Hyrox“, kad šis suorganizuotų profesionalų ir saugų renginį. Nors ir suprantu sportininkės požiūrį, galiausiai mano sutartis ir lūkesčiai yra susiję su „Hyrox“.
Jei organizacija pripažįsta, kad kažkas nutiko ne taip, kodėl nepasiūlo nukentėjusiems dalyviams grąžinti pinigus ar kokią nors kitą kompensaciją?“ – svarstė J. Ho socialiniame tinkle.
Pakeitė taisykles
„Hyrox“ – vis labiau populiarėjančios fitneso varžybos, rengiamos visame pasaulyje. „Hyrox“ susidaro iš 8 kilometrų bėgimo, kai po kiekvieno kilometro yra atliekama tam tikra rungtis. Varžybos turi kliūtinio bėgimo, triatlono, „CrossFit“ sporto šakos ir funkcinio sporto treniruočių elementų.
Vienas iš „Hyrox“ įkūrėjų Moritzas Fürste instagrame paskelbtame pareiškime atsiprašė visų, kuriuos „tiesiogiai ar netiesiogiai“ paveikė šis incidentas, skelbė „The Guardian“.
„Hyrox padarė klaidą, nereaguodama pačių rungtynių metu. Galiausiai tai yra mano pareiga numatyti tokius galimus incidentus, o aš to nepadariau“, – rašė M. Fürste ir pridūrė, kad „Hyrox“ nedelsdama pakeitė taisykles.
„Hyrox China“ ir „Hyrox World“ paskelbtuose pranešimuose organizatoriai patvirtino, kad incidento paveiktos trasos per naktį buvo kruopščiai išvalytos, o arenos kiliminė danga pakeista. Varžybos buvo atnaujintos kitą dieną.
Kilus nepasitenkinimui ir paaiškėjus australės tapatybei, organizatoriai perspėjo, kad visi, kurie įžeidinės sportininkę ar grasins jai, neteks galimybės dalyvauti visuose būsimuose renginiuose.
Nepaisant nemalonaus incidento, J. Wietrzyk Pekine laimėjo moterų „Hyrox“ varžybas 16–24 metų amžiaus kategorijoje, rungčių trasą ji įveikė per kiek daugiau nei valandą.
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