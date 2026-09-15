 „Hyrox“ skandalas: sportininkei varžybų metu paleido vidurius, bet ji vis tiek laimėjo

„Hyrox“ skandalas: sportininkei varžybų metu paleido vidurius, bet ji vis tiek laimėjo

2026-09-15 20:00 klaipeda.diena.lt inf.

Tarptautinėse funkcinio fitneso ir ištvermės varžybose „Hyrox“ – nemalonus incidentas. 24-erių australė Joanna Wietrzyk šeštadienį Pekine (Kinija) vykusiame sporto renginyje pradėjo viduriuoti. Nepaisant to, jai vis tiek pavyko iškovoti pirmąją vietą.

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<span>„Hyrox“ skandalas: sportininkei varžybų metu paleido vidurius, bet ji vis tiek laimėjo</span>
„Hyrox“ skandalas: sportininkei varžybų metu paleido vidurius, bet ji vis tiek laimėjo / Socialinių tinklų nuotr.

Anot vietos žiniasklaidos, darbuotojai aptvėrė paveiktas zonas ir iki dienos pabaigos dezinfekavo renginio vietą, išnešė užterštą įrangą ir pasirūpino, kad būtų pakeista kiliminė danga, skelbė „South China Morning Post“.

Vis dėlto dalyviai ir žiūrovai pranešė, kad ant įrangos ir trasos dar buvo matyti išmatų, dėl ko keli sportininkai pargriuvo.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai iš renginio greitai išplito socialiniuose tinkluose – internautai nesutarė, ar J. Wietrzyk pademonstravo įspūdingą atletiškumą, ar kėlė grėsmę kitų dalyvių saugumui.

Savo ruožtu pati sportininkė, regis, nesigėdijo dėl savo pasirodymo – bent jau iš pradžių. 

„Sakoma, kovok sunkiai arba eik namo... Pergalė yra pergalė“, – rašė ji instagrame ir dalijosi asmenuke iš, panašu, ligoninės. Tačiau vėliau atletė įrašą ištrynė, greičiausiai dėl neigiamos reakcijos dėl jos sprendimo tęsti varžybas tokios būklės.

J. Wietrzyk instagramo nuotr.

Pekine startavęs varžybų dalyvis Joe Ho teigė, kad kiti sportininkai, kurie paprastai moka mokestį už dalyvavimą „Hyrox“, buvo nusivylę.

„Sumokėjau „Hyrox“, kad šis suorganizuotų profesionalų ir saugų renginį. Nors ir suprantu sportininkės požiūrį, galiausiai mano sutartis ir lūkesčiai yra susiję su „Hyrox“.

Jei organizacija pripažįsta, kad kažkas nutiko ne taip, kodėl nepasiūlo nukentėjusiems dalyviams grąžinti pinigus ar kokią nors kitą kompensaciją?“ – svarstė J. Ho socialiniame tinkle.

@mirovsk5169 Chaos at the Beijing Hyrox Australian Joanna Wietrzyk won the Beijing Hyrox in 1:01:23 despite severe stomach problems. Images circulated showing feces running down her legs as she continued. Other competitors also reportedly slipped on her diarrhea. The organizer says that routines for biological contamination and medical incidents failed when elite and amateur protocols were mixed. Co-founder Moritz Fürste apologizes for not reacting immediately and states that new rules are in place. Wietrzyk posted a selfie with the caption "a win is a win" and then deleted it. The Hyrox condemns threats against her and warns of permanent suspension.#hyrox#chaos#fit#china ♬ som original - mirovsk

Pakeitė taisykles

„Hyrox“ – vis labiau populiarėjančios fitneso varžybos, rengiamos visame pasaulyje. „Hyrox“ susidaro iš 8 kilometrų bėgimo, kai po kiekvieno kilometro yra atliekama tam tikra rungtis. Varžybos turi kliūtinio bėgimo, triatlono, „CrossFit“ sporto šakos ir funkcinio sporto treniruočių elementų.

Vienas iš „Hyrox“ įkūrėjų Moritzas Fürste instagrame paskelbtame pareiškime atsiprašė visų, kuriuos „tiesiogiai ar netiesiogiai“ paveikė šis incidentas, skelbė „The Guardian“.

„Hyrox padarė klaidą, nereaguodama pačių rungtynių metu. Galiausiai tai yra mano pareiga numatyti tokius galimus incidentus, o aš to nepadariau“, – rašė M. Fürste ir pridūrė, kad „Hyrox“ nedelsdama pakeitė taisykles.

„Hyrox China“ ir „Hyrox World“ paskelbtuose pranešimuose organizatoriai patvirtino, kad incidento paveiktos trasos per naktį buvo kruopščiai išvalytos, o arenos kiliminė danga pakeista. Varžybos buvo atnaujintos kitą dieną.

Kilus nepasitenkinimui ir paaiškėjus australės tapatybei, organizatoriai perspėjo, kad visi, kurie įžeidinės sportininkę ar grasins jai, neteks galimybės dalyvauti visuose būsimuose renginiuose.

Nepaisant nemalonaus incidento, J. Wietrzyk Pekine laimėjo moterų „Hyrox“ varžybas 16–24 metų amžiaus kategorijoje, rungčių trasą ji įveikė per kiek daugiau nei valandą.

Šiame straipsnyje:
Joanna Wietrzyk
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Kinija

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