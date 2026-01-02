Iki Dakaro prologo lieka mažiau nei pusė paros – kaip ruošiasi Benediktas Vanagas?

„Mūsų penktadienis – ramesnis. Esminis darbas – gerai pažįstamos ir visada svarbios administracinės bei techninės patikros. Be jų nėra lenktynių. Varnelė jau uždėta. Galima mus vadinti 14-ojo, mano, ir 5-tojo, Aisvydo, Dakaro dalyviais“, – dalijosi lenktynininkas Benediktas Vanagas.
Komandos bazėje darbai virė visą dieną – technikai drauge su „Toyota Gazoo Racing“ gamyklinės komandos inžinieriais atliko naujos versijos variklio programos finalinį kalibravimą ir kitus paruošiamuosius darbus prieš rytojaus startą.
Prologas jau rytoj
Sausio 3-ąją lenktynininkų laukia Dakaro pradžią žymintis 23 kilometrų ilgio prologas. Pagal prologo rezultatą dėliojama starto tvarka pirmajame ralio etape. Šeštadienį laukia ir oficiali atidarymo ceremonija bei podiumas.
Dakaro ralio reidas Saudo Arabijoje vyksta septintus metus iš eilės. Lokacija išlieka ta pati, visgi kasmet organizatoriai pakeičia maršrutą taip, kad sukurtų dalyviams naujų iššūkių dykumų platybėse.
Šių metų lenktynių specifika kinta, lyginant su pernai. Ralis atitolsta nuo kopų ir grįžta prie akmeningo Saudo Arabijos šiaurės ir vakarų reljefo. Ką tai reiškia dalyviams? Daugiau techniško vairavimo akmeningomis vietovėmis ir sudėtingos navigacijos.
Mažiau nei pusė paros iki starto
Po prologo sportininkų laukia trylika etapų, poilsio diena Rijade įpusėjus lenktynėms, net du maratoniniai „pabėgėlių iš bivako“ etapai (angl. marathon-refuge stages). Numatoma 8 000 kilometrų ilgio trasa, o bendras specialiųjų ruožų ilgis sieks net 4 900 kilometrų.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis. Šiemet B. Vanagas ir navigatorius A. Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu.
Naujausi komentarai