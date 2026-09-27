Ilgai lauktoje „UTMA 19“ turnyro dvikovoje – Maslobojevo pergalė prieš Dirkstį

S. Maslobojevo ir D. Dirksčio dvikova tapo pagrindiniu „UTMA 19“ vakaro akcentu, tačiau gerokai nustebino D. Dirksčio tylus išėjimas į ringą.
Matydami tokį vaizdą, nors buvo žadėta kur kas didesnė pompastika, žiūrovai kovotoją palydėjo švilpimu. Tuo tarpu, lemtingam momentui S. Maslobojevas pasirinko legendinę dainą „Vaikystės sodas“.
Per pirmąjį raundą abu kovotojai „matavosi“ atstumą, pasitelkdami vieną kitą ataką ir kontrataką. Įpusėjus antrajam raundui D. Dirkstys judesiais parodė, kad jam skauda ranką, kurią buvo susitraumavęs prieš kelis mėnesius.
Dėl šios priežasties, teisėjas paklausė, ar jis gali kovoti toliau. Tačiau po šio klausimo D. Dirkstys kovoti atsisakė ir išlipo iš ringo.
Šitokiu netikėtumu pasibaigus kovai, vedėjas S. Maslobojevo pasiteiravo: „Ar yra nebaigtų reikalų?“. Nugalėtojas nesudvejojo – norėtų su D. Dirksčiu ringe susitikti vėl ir išsiaiškinti iki galo.
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