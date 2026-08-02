 Irkluotoja Viktorija Senkutė tapo Europos vicečempione

Irkluotoja Viktorija Senkutė tapo Europos vicečempione

2026-08-02 21:53
Lietuvos irklavimo federacijos inf.

Sekmadienį Italijoje, Varezėje finišavo 2026 metų Europos irklavimo čempionatas. Tiesa, finalinės dienos programą sujaukė oro sąlygos – dėl žaibų ir griaustinių pavojaus buvo nukelti startai. Tačiau tai nesutrukdė Viktorijai Senkutei, kuri sėkmingai pasirodė moterų vienviečių valčių (W1x) A finale ir Lietuvai padovanojo dar vieną medalį.

Viktorija Senkutė
Viktorija Senkutė / Lietuvos irklavimo federacijos nuotr.

Lietuvos irkluotoja nuo pirmųjų yrių šovė į priekį, pusę distancijos irklavo pirma ir užtikrintai finišavo antroje vietoje.

„Buvo labai smagu, buvo geros varžybos, labai gerai praleidau laiką, – atsiėmusi medalį kalbėjo Viktorija. – Prieš kiekvienas varžybas apie medalius negalvoju, galvoju, kaip iš techninės pusės išpildyti savo užduotis. Į tai stengiausi fokusuotis – buvo šiek tiek iššūkių, bet pavyko susitvarkyti.“

Mūsiškė distanciją įveikė per 7:19,22 min. Aukso medalį antrus metus iš eilės iškovojo britė Lauren Henry (7:15,11 min.), bronzą laimėjo serbė Jovana Arsič (7:21,58 min.).

Tai – pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Iki šiol aukščiausią vietą ji iškovojo pernai, kuomet finišavo penkta.

Primename, kad šeštadienį taip pat sidabru pasipuošė ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnas, o Dovilė Rimkutė su Martyna Kazlauskaitė iškovojo bronzos medalius.

Šiame straipsnyje:
Viktorija Senkutė
Europos irklavimo čempionatas
antra vieta

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