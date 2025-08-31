Irkluotojų maršrutai – ne vien Europoje

Išbandymai – rugsėjį
Pasaulio irklavimo čempionate Kinijoje rugsėjį Lietuvai kartu su G. Bieliausku atstovaus Viktorija Senkutė, Kamilė Kralikaitė, Ugnė Juzėnaitė, Povilas Juškevičius, Domantas Stankūnas, Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Arnedas Kelmelis.
V. Senkutė ir G. Bieliauskas irkluos vienvietes valtis, K. Kralikaitė ir U. Juzėnaitė, P. Juškevičius ir Domantas Stankūnas – pavienes dvivietes, U. Juzėnaitė ir P. Juškevičius – mišrią porinę dvivietę, o Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Arnedas Kelmelis – pavienę keturvietę.
Startavo Trakuose
Trakuose surengtame atvirame Lietuvos čempionate aukso medalį iškovojusi olimpietė V. Senkutė pagerino Galvės ežero trasos vienviečių valčių klasės rekordą – 7 min. 20,62 sek.
„Būčiau žinojusi, kokiu greičiu irkluoju, būčiau labiau paspaudusi ir galbūt dar Lietuvos rekordą pagerinusi, nes nedaug trūko“, – pabrėžė V. Senkutė.
Viktorija aplenkė daugkartinę pasaulio ir Europos jaunių čempionatų prizininkę graikę Christiną Bourmpou (7 min. 27,56 sek.) ir Paryžiaus olimpiados bronzą laimėjusią graikę Dimitrą Kontou (7 min. 31,60 sek.).
G. Bieliauskas pelnė Lietuvos čempionato bronzą (6 min. 56,60 sek.), atsilikęs tik nuo olimpinio čempiono graiko Stafanoso Ntousko (6 min. 49,45 sek.) ir jo tautiečio olimpiečio Petroso Gkaidatzio (6 min. 53,58 sek.).
„Nedažnai tenka varžytis su olimpiniu čempionu, – teigė G. Bieliauskas. – Šis Lietuvos čempionatas tikrai buvo neeilinis, nes graikai, su kuriais teko kovoti, yra olimpiniai prizininkai, pasaulio irklavimo elito atstovai. Tokia konkurencija labai naudinga, ypač ruošiantis pasaulio čempionatui.“
Laukia Čekija ir Švedija
Europos iki 23 metų irklavimo čempionate, kuris numatytas rugsėjo 6–7 d. Čekijoje, Lietuvą reprezentuos vienuolika irkluotojų.
Rinktinę sudarys Gabija Stašaitytė, Aušra Kavaliauskaitė, Saulė Kryževičiūtė, Geraldas Gavrilovas, Arnas Andriušaitis, Domantas Riauba, Jonas Šaparavičius, Paulius Petkevičius, Motiejus Valčiukas, Konradas Minkus ir Ivaras Liepis.
„Baltic Cup“ regatoje Švedijoje rugsėjo 27–28 d. startuos Rasa Lapetinskaitė, G. Stašaitytė, A. Kavaliauskaitė, Goda ir Ema Glušauskaitės, I. Liepis, Matas Cibulskas, Ąžuolas Stankevičius, Orestas Kasperavičius, Gytis Maslauskas, Linas Nutautas, Deividas Kanarskas, Eduardas Kazlauskas ir Danas Lomakinas.
