Įspūdingas Nerimanto Juciaus pasiekimas: įrašė savo vardą į Lietuvos istoriją

Paskutinę ralio dieną lietuvis sužibėjo – bendroje „Rally2“ klasės įskaitoje N. Jucius užėmė 5-ąją vietą, o bendroje motociklų įskaitoje – 15-ą. Tai – rekordinis pasirodymas.
Pats N. Jucius sunkiai patikėjo, kas įvyko.
„Tai kažkas neapsakomo. Dar dabar sunku patikėti, kas įvyko. Dakaro ralyje – 5 vieta „Rally 2 “klasėje ir 15 vieta bendroje įskaitoje. Naujas Lietuvos rekordas“, – socialiniame tinkle rašė motociklininkas ir pripažino, kad apie tokį rezultatą net nedrįso svajoti.
„Buvo labai sunku, daug darbo ir daug iššūkių, bet šiandien džiaugiuosi matydamas, kad visos pastangos turėjo prasmę.
„Rally GP“ klasėje startavo vienuolika dalyvių, todėl ši 15 vieta bendroje įskaitoje man reiškia be galo daug. Manau, dar ilgai šis rezultatas liks nepakartotas“, – teigė N. Jucius ir nuoširdžiai dėkojo visiems už palaikymą.
