Dakaro atomazga: finišavo abu Gelažninko mokiniai

Paskutinis greičio ruožas driekėsi 105 kilometrus ir susidėjo iš dviejų skirtingų atkarpų. Pirmoji dalis vedė paskutiniais vingiuotais keliais per slėnius, kur reljefas keitėsi tarp smėlio ir akmenuoto paviršiaus. Ypatingą dėmesį teko skirti nelygumams ir bangavimams. Išvažiavus iš šių reljefo zonų, pervažiavimas vedė link Raudonosios jūros pakrantės, kur laukė labai greita paskutinė atkarpa plačiais, vingiuotais keliais. Kai kur trasa driekėsi pylimais, kur vanduo plytėjo abiejose kelio pusėse.
Kraštovaizdžio puokštę ir debiutinį savo Dakarą įveikęs Saulius Klevinskas į paskutinio greičio ruožo finišą važiavo ramiai ir užtikrintai.
„Aš labai didžiuojuosi komanda. Visai komandai noriu padėkoti, jie mus paruošia ir veikia kaip laikrodis. Jie rūpinasi, kad būtum laimingas, ištvermingas ir nieko neskaudėtų. Džiaugiuosi komandai atvežęs finišą, geras jausmas“, – sakė jis.
Vėliau finišavęs Gediminas Šatkus itin džiaugėsi finišu. Praėjusiais metais Dakaras sportininkui baigėsi pakankamai anksti – po trečiajame greičio ruožo įvykusio kritimo, teko pasitraukti dėl raktikaulio lūžio. Tad šių metų finišas sportininkui – itin saldus.
„Dar negaliu patikėti, kad finišavau. Tiek galėjo nutikti per tas dienas – ir skrydžių, ir kritimų, ir avarijų, ir pasiklydimų. Ir nemeluosiu, bent kartą pagalvojau apie tai, kad galiu ir šiemet ralio nebaigti. Bet kažkaip pavyko susiimti ir viską permąstyti, ko aš noriu. Ir štai aš finiše“, – sakė jis.
Paskutinį greičio ruožą sportininkai įveikė per:
- S. Klevinskas – 1 val. 14 min. ir 9 sek. (bendroje įskaitoje – 66 vieta, „Rally 2“ klasėje – 55 vieta);
- G. Šatkus – 1 val. 22 min. ir 46 sek. (bendroje įskaitoje – 82 vieta, „Rally 2“ klasėje – 71 vieta);
Bendroje ralio įskaitoje sportininkai atitinkamai užėmė 44 ir 78 vietas.
S. Klevinskas su komanda į Vilniaus oro uostą parkeliauja pirmadienį, 11 val., skrydžiu iš Stambulo. G. Šatkus kartu su Gelažninkais keliaus į „AG Dakar Dubai“ treniruočių bazę Dubajuje.
