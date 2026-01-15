Nuotykiai Dakare: Gediminą Šatkų stabdė kritimų pasekmės

Pristatydami ketvirtadienio greičio ruožą, organizatoriai pastebėjo, kad trasa bus itin greita – viena greičiausių visame ralyje. Ir nors greičio ruožas driekėsi per plačias plynaukštes su nedidele reljefo įvairove, aukštas vidutinis greitis reikalavo ypatingo dėmesio siekiant išvengti navigacinių klaidų. Taip pat paminėta, jog pastarosiomis dienomis vyravę stiprūs vėjai nušlavė trasas, todėl orientacija gali būti dar sudėtingesnė.
346 kilometrų greičio ruožą pirmasis „AG Dakar Dubai“ komandoje įveikė Saulius Klevinskas. Sportininkas pastebėjo, kad trasa buvo greita, bet klastinga.
„Buvo daug išgraužų, įvairaus dydžio akmenų. Vėliau pradėjo automobiliai lenkti, sukėlė daug dulkių. Per jas nesimatė nieko, o naviguoti tarp augmenijos siauruose keliukuose buvo reikalų. Lėkiau taip greitai, kaip galėjau. O dabar laukia dar ilga kelionė iki bivako“, – komentavo sportininkas.
Gerokai trasoje užtruko ir vėliau finišavęs Gediminas Šatkus. Šiam diena buvo itin įtempta – prasidėjo kritimu.
„Nusiverčiau maždaug 20-ajame kilometre, net nežinau, už ko užkliuvau. Man pačiam nieko neatsitiko, bet sulanksčiau vairą, tad negalėjau atsistojęs važiuoti. Vairas buvo šleivas, tai jeigu sukdavau kairėn, pradėdavau važiuoti dešinėn… Nusiverčiau ir dar du kartus akmenynuose, tai vėliau jau važiavau 30 km/val apie 200 kilometrų, kad tik važiuočiau. Laimei, sunkvežimių serviso taške toptelėjo mintis, jog galiu sustoti ir pabandyti patvarkyti vairą. Kai man jį patiesino, aš buvau toks laimingas, kad galėjau vėl važiuoti normaliu greičiu. Beje, vėliau sekė stati, smėlėta įkalnė, kurią neįsivaizduoju kaip būčiau su tokiu vairu įveikęs. Tiesiog klykiau iš džiaugsmo ir įlėkiau”, – įspūdžių nestokojo lenktynininkas.
Vienuoliktajame etape „AG Dakar Dubai“ komandos rezultatai preliminariai dėliojasi taip:
- S. Klevinskas – 4 val. 4 min. ir 55 sek. (bendroje įskaitoje – 56 vieta, Rally 2 klasėje – 45 vieta);
- G. Šatkus – 5 val. 38 min. ir 15 sek. (bendroje įskaitoje – 76 vieta, Rally 2 klasėje – 65 vieta).
Rytoj Dakaro dalyvių laukia paskutinė bivakų migracija – ralis keliasi į Janbu uostamietį. Iki jo reikės įveikti 720 kilometrų, kurių 311 km bus dvyliktasis greičio ruožas. Organizatoriai teigia, kad nors kai kuriose kategorijose jau ryškėja lyderiai, ši trasa dar gali viską sujaukti. Plačius plynaukštes pakeis siauri ir vingiuoti žvyrkeliai, teks kirsti kelias upių vagas, bet pasitaikys ir mažų kopų, kurių nereikėtų nuvertinti. Trasoje taip pat bus apstu smėlio ir akmenų, kurie praradusiems dėmesingumą vairuotojams gali pridaryti rimtų problemų.
