Vienuoliktasis Dakaro ralio etapas: Baciuška – geriausias „Stock“ klasėje

Šios dienos bendro etapo atstumas – 882 km, o greičio ruožą sudarys 346 km.
Kaip teigia organizatoriai, šios dienos specialusis etapas turėtų būti vienas greičiausių per metus pagal vidutinį greitį. Aštrus protas ir koncentracija bus geriausi lenktynininkų, norinčių be nuostolių pasiekti bivaką Al Henakiyah, sąjungininkai.
Reljefas susideda iš 83 proc. žvyrkelių, 10 proc. akmeningų kelių ir 7 proc. smėlio plotų.
Šios dienos tikslais ir įdomiu faktu apie Bišą su savo sekėjais pasidalijo Rokas Baciuška.
„Keliaujame iš Bišos į Al Henakiyah. Šiandien greičio ruožas, sakyčiau, vidutinio ilgumo – 346 km, bet labai ilga diena kelyje – net 536 papildomi km. Trasa greita, bet pilna sankryžų, posūkių ir sprendimų, kur svarbiausia – susikaupti.
Tikslas aiškus – saugiai pargabenti automobilį į finišą.
Kalbant apie Bišą, čia vakar buvo ir šiek tiek įdomių faktų: Dakaro ralis į Bišos regioną sugrįžo jau septintą kartą, tačiau per visą istoriją čia pergalę automobilių (T1+ Ultimate) įskaitoje yra iškovoję vos penki sportininkai. Tarp jų – tokios Dakaro legendos kaip Carlosas Sainzas, Stéphane’as Peterhanselis, Henkas Lateganas ir Sethas Quintero. Šiame išskirtiniame sąraše nuo 2025 metų yra ir R. Baciuška, kuris pernai Bišoje laimėjo sunkiausią „48h Chrono“ etapą, taip įrašydamas savo pavardę greta ryškiausių Dakaro ralio vardų.
Na, o vakar pavyko pridėti dar vieną laimėjimą – tiesa, jau „Stock“ kategorijoje“, – rašė sportininkas.
Sunkvežimių klasė
Vaidotas Žala, beveik viso etapo metu važiavęs antras, finišo liniją kirto šioje pozicijoje.
Automobilių klasė
Dar vienas pergalingas etapas. R. Baciuška dar kartą „Stock“ klasėje užėmė pirmąją vietą.
Motociklų klasė
Nerimantas Jucius šiandienos etapą įveikė per 03:32:55 val. ir užėmė 22-ąją vietą.
Po finišo lietuvis dalijosi įspūdžiais.
„Šiandien įveikiau vienuoliktąjį etapą.
Trasa buvo gan nuobodi, tai laikiau gazą dugne nuo starto iki finišo – net nepavargau.
Vieną aplenkiau, vienas mane aplenkė, bet per dykumų ežerus važiavau stabiliai.
Judam toliau“, – feisbuke rašė N. Jucius.
Dovydas Karka fiksavo identišką rezultatą kaip ir N. Jucius. Sportininkas rikiuojasi 23-ioje pozicijoje.
Saulius Klevinskas finišo tiesiąją kirto po 04:04:55 val. Lietuvis finišavo 46-as.
Gediminas Šatkus vienuoliktojo Dakaro ralio etapą įveikė per 05:38:15 val. ir užėmė 87-ąją vietą.
12.10 val.: R. Baciuška šiuo metu pirmauja ralio „Stock“ klasėje, o Sara Price ir S. Peterhansel seka jo pėdomis. Tačiau etape hierarchija yra atvirkštinė: po 120 km Peterhansel pirmauja prieš Price vienuolika sekundžių, o prieš Baciušką – 22 sekundėmis.
12.42 val.: Alešas Lopraisas pasinaudojo proga ir vėl išsiveržė į priekį. Čekijos lenktynininkas dabar pirmauja etape, turėdamas 1.04 min. pranašumą prieš V. Žalą.
13.09 val.: R. Baciuška po 207 km grįžo į etapo lyderio poziciją, atitrūkęs nuo amerikiečio 1.53 min. ir prancūzo 1.43 min.
13.40 val.: Likus mažiau nei 140 km iki finišo linijos, A. Lopraisas padidino atotrūkį – V. Žala atsilieka beveik trimis minutėmis.
14.14 val.: Po 283 km lenktynės atrodo pasiekusios aklavietę – A. Lopraisas vis dar pirmauja, bet atotrūkio nebėra. Čekas V. Žalą lenkia šiek tiek mažiau nei trimis minutėmis.
Naujausi komentarai