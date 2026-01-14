Dakaro ralyje – antrasis maratoninis etapas: Žala – antras, Baciuška „Stock“ klasėje – pirmas

Kaip pranešė organizatoriai, dalyviai išvyko iš bivako, kur praleido naktį spartietiškomis sąlygomis dykumos viduryje.
Kitas sustojimas – Biša, esanti už 420 kilometrų.
Šiame etape dalyvių laukia aštrios smėlio kopos.
Šios dienos etapas sudarytas iš 420 kilometrų greičio ruožo ir papildomų pervažiavimo atstumų. Motociklininkų maršrutas – apie 368 km, o bendrai visas kelias siekia apie 470 km.
Automobilių klasė
Roko Baciuškos ir Oriolio Vidalio duetas dešimtajame Dakario ralio etape parodė puikų rezultatą. R. Baciuška distanciją įveikė per 6:09:01 val. ir „Stock“ klasėje užėmė pirmąją vietą.
Gintas Petrus užėmė 86-ąją vietą, greičio ruožą įveikęs per 06:30:03 val.
Sunkvežimių klasė
Šiandien puikų rezultatą pademonstravo ir Vaidotas Žala, finišavęs antras. Bendroje įskaitoje lietuvis užima pirmąją vietą.
Motociklų klasė
Nerimantas Jucius motociklų klasėje iš lietuvių pasirodė geriausiai. Lenktynininkas distanciją įveikė per 04:47:11 val. ir finišavo aštuonioliktas.
„Dešimtasis etapas įveiktas! Šįkart – maratonas, tikras iššūkis tiek fiziškai, tiek techniškai. Nepaisant sunkumų, šiame etape pavyko finišuoti „Rally 2“ klasėje devintam.
Po dešimt etapų „Rally 2“ klasėje esu penktas, o bendroje visų motociklų klasėje – keturioliktas. Skaičiai rodo rezultatus, bet svarbiausia, kad pavyko įveikti dar vieną etapą ir išlikti kelyje.
Didelis ačiū komandai ir visiems, kurie seka mūsų Dakarą. Dar liko kovos, judam toliau!“ – feisbuke džiaugėsi N. Jucius.
Po jo rikiuojasi Dovydas Karka. Lietuvio laikas – 04:50:17 val.
Trečiasis iš tautiečių finišavo Saulius Klevinskas, distanciją įveikęs per 06:04:57 val. ir užėmęs 55-ąją vietą.
Gediminas Šatkus finišo tiesiąją kirto po 06:54:47 val. Lietuvis liko 75-as.
10.20 val.: R. Baciuška po 91 km „Stock“ klasėje – pirmas.
10.25 val.: Alešas Lopraisas vėl pirmauja sunkvežimių kategorijoje po to, kai 91 kilometre 26 sekundėmis atsiliko nuo agresyvaus V. Žalos.
Čekas 121 kilometre atsilieka nuo lietuvio 46 sekundėmis. Tai – nuožmi kova dėl etapo pergalės.
11.33 val.: 155 km distancijoje čekas turi 52 sekundžių pranašumą prieš V. Žalą.
12.44 val.: 239 km distancijoje vis dar pirmauja R. Baciuška. „Defender“ komanda artėja prie dar vieno triuškinančio laimėjimo.
12.59 val.: A. Lopraisas įsitvirtina 196 km. Čekas dabar stumia V. Žalą už minutės ribos. Už šio dueto atotrūkis – didelis.
14.08 val.: A. Lopraisas laikosi tvirtai. 281 km distancijoje čekas išlaiko tempą ir netgi šiek tiek atitrūko nuo V. Žalos, kuris dabar atsilieka 1.37 min.
