Šeštasis Dakaro ralio etapas: Žala – antras, Baciuška – trečias

Dalyvių laukia tikras išbandymas Kasimo regione – smėlis juos lydės iki pat dienos pabaigos. Net 331 kilometrų ilgio specialioji trasa, sudaryta iš kopų ir smėlio takų, taps pirmuoju tokio pobūdžio iššūkiu 2026 metų lenktynėse. Tačiau prieš pasineriant į kovą dėl sekundžių, sportininkams teks įveikti net 322 kilometrų jungiamąjį etapą, kuris pareikalaus ištvermės ir nepriekaištingo pasirengimo.
Automobilių klasė
Lenktynininkas Rokas Baciuška pasidalijo, kas laukia šeštajame Dakaro ralio etape.
„Ilgiausia Dakaro diena. Laukia 331 km greičio ruožas ir net 589 km pervažiavimų — beveik 1 000 km.
Reljefas bus kitoks nei ankstesniais etapais – daugiau kopų ir smėlio, todėl šiandien dedame ant automobilių vėliavėles. Laukite gražių nuotraukų.
Startas: 11.01 val. Lietuvos laiku“, – feisbuke rašė R. Baciuška.
Sportininkas „Stock“ klasėje finišavo trečias.
Sunkvežimių klasė
Vaidotas Žala liko antras. Nuo lyderio atsiliko 1.58 min.
Motociklų klasė
Motociklininkas Nerimantas Jucius teigia, kad šiandien – viena sunkiausių dienų šių metų Dakaro ralyje.
„Startuojame 6-ą etapą. Šiandien prieš startą jau įveikėme apie 300 km pervažiavimo. Priekyje dar laukia apie 300 km kopų ir dar ilgas pervažiavimas iki bivako.
Tai bus viena sunkiausių dienų visame ralyje.
Sveikata ne pati geriausia, todėl rytoj skirsime laiką poilsiui ir atsigavimui, kad galėtume tęsti kovą maksimaliai pasiruošę.
Ačiū visiems už palaikymą – jis čia reiškia daugiau nei bet kada“, – rašė N. Jucius.
Sportininkas iš lietuvių finišuoja pirmasis. N. Jucius kol kas užėmė aštuonioliktąją vietą (04:10:11 val.).
Finišą pasiekė ir Dovydas Karka. Jis įskaitoje užėmė 29-ąją vietą. Sportininko laikas – 04:21:37 val.
Gediminas Šatkus finišavo per 06:54:53 val. ir užėmė 90-ąją vietą.
11.50 val.: Mitchel Van Den Brink pasiekė geriausią laiką po 38 km, 50 sekundžių aplenkdamas Vaidotą Žalą ir 1 minutę 14 sekundžių – Alesą Lopraisą. V. Žala po pirmojo punkto rikiuojasi antroje vietoje.
12.38 val.: „Ryžtinga GR6 pradžia. Įveikus pirmuosius 78 km, esame TOP3!“ – feisbuke skelbė V. Žala.
15.43 val.: A. Lopraisas po 248 km sau leido šiek tiek atsikvėpti, nes turi 1.17 min. persvarą prieš V. Žalą.
16.22 val.: Sara Price, kuri nuo pat pradžių iki galo pirmavo specialiojoje trasoje, laimėjo etapą „Stock“ klasėje. Amerikietė finišavo 1.50 min. aplenkdama Stéphane Peterhansel ir 2.39 min. prieš R. Baciušką. Visi trys automobiliai finišo liniją kirto kartu. Baciuška vis dar pirmauja bendroje įskaitoje – 43.43 min. lenkdamas „Mister Dakar“.
16.36 val.: A. Lopraisas išlaikė tempą iki pat finišo. Čekijos lenktynininkas puikiai įveikė specialiąją trasą, finišavo pirmas ir iškovojo 20-ąją etapo pergalę „Dakar“ ralyje. Jis baigė etapą 1.58 min. lenkdamas V. Žalą. M. Van Den Brink manė, kad paskutinio sprinto metu iškovojo antrąją vietą, tačiau dėl baudos galiausiai nukrito į trečiąją šios dienos lentelėje.
