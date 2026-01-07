Rokas Baciuška pirmąjį Dakaro maratoninį etapą įveikė trečias

„Stock“ kategorijoje dar kartą dominavo „Defender Rally“ komanda – visi trys jos pilotai užėmė pirmąsias tris vietas. Greičio ruožą laimėjo prancūzas Stéphane’as Peterhanselis (5:52:38), antra finišavo Sara Price (5:57:50), o Rokas Baciuška etapą baigė trečioje vietoje (6:04:30), atsilikdamas per 11:52 nuo komandos draugo prancūzo.
Šis rezultatas reiškia, kad R. Baciuška jau ketvirtą dieną iš eilės lipa ant „Stock“ klasės podiumo.
„Tai buvo pirmoji tikra maratoninė diena – su tikrai ilga distancija ir daug atsakomybės, nes mechanikų pagalbos šiandiena nebus. Tokiose dienose svarbiausia ne greitis, o sprendimai ir technikos saugojimas. Finišavome treti, išlikome stabilūs ir tai šiandien buvo svarbiausia“, – po etapo komentavo R. Baciuška.
Nepaisant trečiosios vietos etape, bendroje „Stock“ kategorijos įskaitoje lietuvis išlieka lyderiu, o artimiausią varžovą iš „Toyota Land Cruiser Auto Body“ komandos lenkia daugiau nei 40 minučių. Tuo tarpu S. Peterhanseliui ši pergalė tapo antrąja iš eilės, o „Defender“ ekipažas ir toliau lieka nepralaimėjęs „Stock“ klasėje šių metų Dakare.
Automobilių įskaitoje ketvirtajame etape pergalę iškovojo Henkas Lateganas („Toyota Gazoo Racing“), aplenkęs Nasserą Al-Attiyah („Dacia Sandriders“) ir Mattiasą Ekströmą („Ford Racing“). Šis etapas dar kartą parodė, kaip greitai gali viskas pasikeisti, šiandien ties 234 kilometru savo lenktynes baigė praeitų metų laimėtojas Yazeedas Al Rajhi.
Maratoninis išbandymas dar nesibaigė – penktasis greičio ruožas (SS5) ves iš AlUla į Hail. Dalyviams teks įveikti 371 km greičio ruožo ir 56 km pervažiavimų, o startas vyks anksti ryte. Organizatoriai perspėjo, kad nors ruožas bus greitesnis, navigacija ir akmenuotos atkarpos gali kainuoti brangias minutes, todėl kantrybė ir technikos tausojimas išliks esminiai faktoriai.
Įdomus faktas iš Dakaro istorijos
Šių metų Dakaras jau dabar išsiskiria konkurencingumu. Automobilių kategorijoje per pirmuosius keturis greičio ruožus lyderis keitėsi kiekvieną dieną – tai nutiko pirmą kartą nuo 2014 metų Dakaro. Tuomet po vieną etapą lyderio pozicijoje buvo atsidūrę Carlosas Sousa, Stéphane’as Peterhanselis, Nani Roma ir Carlosas Sainzas.
2026-ųjų Dakare istorija kartojasi:
– 1 etapas – Guillaume de Mévius (MINI)
– 2 etapas – Nasseras Al-Attiyah („Dacia Sandrider“)
– 3 etapas – Mitchas Guthrie („Ford Raptor“)
– 4 etapas – Henkas Lateganas („Toyota Hilux“)
Naujausi komentarai