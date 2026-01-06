Greitas ir vaizdingas etapas: Rokas Baciuška – antras „Stock“ klasėje po atkaklios kovos SS3

Rokas startavo iš antrosios pozicijos klasėje, tačiau pirmoje etapo pusėje situacija keitėsi itin dinamiškai – visi trys „Defender“ ekipos pilotai didžiąją trasos dalį važiavo praktiškai kartu, nuolat keisdamiesi 1–3 pozicijomis. Tarp 114 ir 167 kilometro lietuviui teko susidurti su techniniais iššūkiais ir prakirstomis padangomis.
„Šiandien prakirtome dvi padangas. Vienoje vietoje sugaišome daug laiko, nes ratas tiesiog nenorėjo nusiimti – buvo tarsi prikaitęs. Tokios smulkmenos Dakare kainuoja brangias minutes. Kitą kartą ratą pasikeitėme greitai, tad bendrai viskas gerai. Pats ruožas buvo ženkliai greitesnis ir smagesnis nei vakar – ir vaizdai, ir tempas,“ – po finišo komentavo R. Baciuška.
Nepaisant prarasto laiko, Baciuškai pavyko atsitiesti ir grįžti iš ketvirtos pozicijos į antrą. SS3 finiše visi trys „Defender“ automobiliai vėl užėmė 1–2–3 vietas „Stock“ klasėje. Etapo pergalę šiandien iškovojo Stéphane’as Peterhanselis – tai buvo jo pirmasis laimėtas etapas „Stock“ kategorijoje, antras finišavo R. Baciuška, trečia – Sara Price.
Bendroje „Stock“ klasės įskaitoje Rokas išlieka lyderiu ir dar labiau padidino savo pranašumą prieš artimiausius varžovus iš „Toyota Land Cruiser Toyota Auto Body“ komandos. Buvęs artimiausias varžovas A. Miura susidūrė su nesklandumais ir kol kas dar nefinišavo. Nuo dabartinės antros vietos, prancūzo R. Basso, Rokas pirmauja beveik 29 minutėmis.
Tuo metu bendroje automobilių (Ultimate) įskaitoje SS3 pergalę šventė amerikietis Mattas Guthrie su „Ford Racing“, aplenkęs patyrusius varžovus ir nutraukęs vakar dieną dominavusių „Toyota“ seriją.
Rytoj – pirmasis maratoninis etapas
Rytoj Dakaro dalyvių laukia pirmasis maratoninis etapas (SS4). Sportininkai įveiks 417 km greičio ruožą ir 75 km pervažiavimų, o finiše jų lauks minimalios sąlygos – be komandų mechanikų, tik su galimybe padėti vieni kitiems. Šis etapas taps pirmu rimtu patikrinimu tiek technikai, tiek strategijai, nes automobilio būklę teks saugoti dar atsakingiau.
„Esame finiše, automobilis laikosi gerai – judame toliau. Dakare svarbiausia kantrybė ir stabilumas,“ – reziumavo R. Baciuška.
