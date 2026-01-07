„AG Dakar Dubai“ sąskaitoje – išpainiotas trečiasis Dakaro greičio ruožas

Ankstyvą antradienio rytą prie starto linijos rikiavosi visi trys „AG Dakar Dubai“ atstovai – Saulius Klevinskas, Gediminas Šatkus ir Edvardas Sokolovskis. Nepaisant užvakarykštės pastarojo nesėkmės, motociklas vėl buvo paruoštas varžyboms, o sportininkas nestokojo pozityvaus nusiteikimo.
„Kiekvienam savas Dakaras. Man jis ir toliau varžybinis, toliau važiuosiu. Šiandien startuosiu iš galo, bus daug lenkimų. Dėl bendros įskaitos nesijaudinu – ir nevažiavau čia laimėti ralio, važiavau tam, kad laimėčiau pats prieš save, patirčiau nuotykių. Tą ir toliau darysiu“, – rytą kalbėjo lenktynininkas.
Tuo, kad trečiasis greičio ruožas serviruos nuotykius, neabejojo niekas. Trasą apžvelgdamas komandą lydintis Arūnas Gelažninkas pastebėjo, kad AlUlos regiono slėniai – neatsiejama, bet iššūkių nestokojanti ralio Saudo Arabijoje dalis.
„Šis etapas nukelia į didingus smėlio kanjonus, juose svarbu palaikyti tolygų važiavimo tempą. Judant į rytus reljefas palaipsniui lygėja, kol pasiekiamos plynaukštės, kuriose vėžes ir trasą pastebėti itin sudėtinga. Navigacija iki neutralizacijos zonos vaidins lemiamą vaidmenį, ypač važiuojant akmenuotu reljefu. Po neutralizacijos pasirodo aiškiau pažymėta trasa vingiuotu žvyrkeliu, kuriame ritmas ir danga nuolat keičiasi – nuo plynaukščių iki kanjonų. Kylant atgal į šiaurę ir artėjant prie etapo finišo, atsipalaiduoti neteks – ir čia navigacija bus sudėtinga tuščiose plynaukštėse, kuriose dėl pastaruoju metu buvusių vėjų ir kritulių vėžės bei trasos beveik išnyko. Šiandien laimės tie, kurie moka naviguoti“, – įžvalgų negailėjo treneris.
Laimei, trečiojo etapo navigacinės mįslės „AG Dakar Dubai“ buvo įkandamos, ir nors ne pačiu greičiausiu tempu, bet visi trys sportininkai pasiekė finišą. Anot pirmojo bivaką pasiekusio S. Klevinsko, diena buvo įtempta, bet smagi.
„Labai norėjau bivaką pasiekti su saule, tai tikslą įgyvendinau, čia turbūt geriausia dalis. Buvo akmenų, bet buvo ir smėlio, tad tikrai smagu.”
Trečiojo etapo preliminarūs rezultatai dėliojasi taip:
-
Saulius Klevinskas – 5 val. 50 min. ir 7 sek. (bendroje įskaitoje – 43 vieta, Rally 2 klasėje – 31 vieta);
-
Edvard Sokolovski – 6 val. 48 min. ir 30 sek. (bendroje įskaitoje – 83 vieta, Rally 2 klasėje – 70 vieta);
-
Gediminas Šatkus – 7 val. 26 min. ir 19 sek. (bendroje įskaitoje – 100 vieta, Rally 2 klasėje – 87 vieta);
Faktą, jog kiekviena diena pateikia vis didesnį iššūkį nei prieš tai buvusi patvirtina ir ketvirtojo greičio ruožo scenarijus – dalyvių trečiadienį lauks pirmasis šių metų Dakaro maratonas. 417 kilometrų greičio ruože ne tik motociklai ir automobiliai važiuos skirtingomis trasomis, bet taip pat šios lenktynininkus nuves į atskirus bivakus, į kuriuos aptarnaujantiems mechanikams ir kitiems komandos nariams patekti bus griežtai draudžiama. Nesvarbu, koks bus technikos gedimas ar pažeidimas, su juo teks tvarkytis be specialistų pagalbos.
Naujausi komentarai