Dakaro ralis apkarto debiutantui: po gedimo greičio ruožo nebaigė Sokolovskis

Raliui migruojant giliau į žemyninę Saudo Arabijos dalį, keliuose daugėjo akmenų ir siaurų pravažiavimų, kurie, apmaudu, bet pareikalavo „AG Dakar Dubai“ komandos narių technikos aukų. Šįkart negailestingas ralis pasiglemžė Edvardo Sokolovskio techniką. Kiti du komandos vėliavnešiai – Saulius Klevinskas ir Gediminas Šatkus – etapą pabaigė be didesnių nuotykių.
Dar greičio ruožo išvakarėse narstydamas organizatorių pateiktą informaciją bei kelio knygą, komandą lydintis ir patarimų negailintis Arūnas Gelažninkas pastebėjo, jog nors trasa ir bus greita, lengva joje tikrai nebus.
„Antrame ruože – visiškai kitoks kraštovaizdis, reljefas čia turėtų būti gerokai mažiau paveiktas lietaus nei pirmajame etape. Ralis pasuks į šalies gilumą, sportininkai kirs kalnus akmenuotais keliais ir visiškai kitokiu važiavimo ritmu. Nuo maždaug 140 kilometro aplinka keisis – prasidės greitesnės, smėlingos lygumos, vietomis su išvažinėtomis provėžomis, vedančios iki neutralizacijos zonos. Vėliau trasa vėl ves į naują aplinką – vingiuotus slėnius, kurie kai kuriose vietose dar gali būti šiek tiek šlapi. Etapo pabaiga bus įveikiama gerokai didesniu tempu, plačiomis, vietomis banguotomis smėlio lygumomis. Po 305-ojo kilometro FIM ir FIA trasos keliolikai kilometrų išsiskirs, kad sportininkams būtų sudaryta galimybė įveikti techniškesnį, į trialą panašų ruožą su izoliuotomis kliūtimis”, – greičio ruožo vaizdinį sportininkams paišė treneris.
Rytą prieš startą lenktynininkai nestokojo geros nuotaikos ir turėjo vieną aiškų tikslą – sklandžiai pravažiuoti trasą ir nepririnkti baudų, kurios ištrina bet kokią greičiu įgytą laiko persvarą.
Deja, ne visiems komandos nariams šį planą pavyko įgyvendinti. Puikų greitį demonstravęs ir varžovus iki 284 kilometro sėkmingai lenkęs E. Sokolovskis privalėjo stoti ir deginti brangų laiką – ralio debiutantą nuvylė technika.
„Visą dieną važiavosi gerai, tačiau vienoje vietoje praradau koncentraciją, vairą nikstelėjau ir motociklą paguldžiau ant šono. Jį greitai pastačiau, bandžiau kurti, tačiau to padaryti nepavyko. Iš pradžių maniau, kad trukdo tik nukritusi grandinė, tačiau po nesėkmingų bandymų pastebėjau, jog priekinė žvaigždutė skilusi per pusę. Jau tada supratau, kad etapas, veikiausiai, baigtas. Vėliau dar pavyko nuo vieno automobilio laidais motociklą užkurti, dar šiek tiek pavažiavau, tačiau po kelių pravažiuotų techniškų vietų motociklas vėl užgeso ir supratau, kad nebeverta kankintis, nes pagalbos jau veikiausiai nesulauksiu. Išsikviečiau organizatorių pagalbą ir sraigtasparniu sugrįžau į bivaką. Motociklą turėtų atvežti po kelių valandų, bandysime remontuoti. Dakaro medalio nebegausiu, tačiau jeigu tik įranga leis, tikrai važiuosiu toliau”, – užsivedimo neprarado E. Sokolovskis.
Komandos nariui padėti sustojo abu jį aplenkę lietuviai, tačiau padėti, deja, nebuvo kuo.
Nepaisant nemalonių aplinkybių, S. Klevinskas finiše nestokojo geros nuotaikos ir dainavo dainą apie akmenis, kurių kelyje pasitaikė daugiau nei bet kuriam motociklininkui norėtųsi.
„Vien akmenys šiandien kelyje, atrodo, davė organizatoriai šiek tiek smėliu pasidžiaugti, o vėliau – vėl akmenų daug. Etapas buvo sunkus, tačiau važiuoti man patiko. Labiausiai gal gaila mechanikų, jie kiekvieną rytą motociklą atiduota išblizgintą, bet vos tik pravažiuoji tokia trasa – vėl atrodo baisiai”, – su šypsena kalbėjo marijampolietis.
Nuotaiką dar labiau skaidrino ir organizatorių patenkinta apeliacija – šie patvirtino, jog vakarykštis laikas, sugaištas keičiant GPS įrenginio tabletę, buvo sugaištas ne dėl dalyvio kaltės, todėl jam buvo kompensuota 14 min ir 32 sek. Tai pagerins motociklininko rezultatą bendroje ralio įskaitoje.
G. Šatkus važiavo be nuotykių ir džiaugėsi pasiekęs finišą. Trasoje emocijos, anot dalyvio, taip pat lipo per viršų pamačius milžinišką trispalvę, kuria garsėja sportininkų palaikyti atvykę sirgaliai iš Lietuvos.
Antrajame greičio ruože preliminariai rezultatai dėliojasi taip:
-
S. Klevinskas – 5 val. 53 min. ir 33 sek. (preliminariai motociklų klasėje 65 vieta);
-
G Šatkus – 7 val. ir 29 min. (preliminariai – 102 vieta);
-
E. Sokolovskis etapo nebaigė.
Trečiasis Dakaro ralio greičio ruožas suksis AlUlos regione. 422 kilometrai greičio ruožo bei dar 314 kilometrų pravažiavimų rytoj testuos sportininkų ištvermę. Akmenų ir vėl netruks – jų organizatoriai žada beveik du trečdalius. Tiesa, bus ir kiek daugiau smėlio trasų. Organizatoriai taip pat žada painią navigaciją, ypatingai antroje greičio ruožo dalyje, kur įvairių vėžių tik daugės, o aiškių atspirties taškų kraštovaizdyje nebus daug.
