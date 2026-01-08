Nesėkminga Dakaro maratono atomazga – iš ralio traukiasi Edvardas Sokolovskis

Iš jų 356 km buvo akmeningas, bet aukšto tempo greičio ruožas, kuriame gebėjimas tausoti techniką buvo kertinis raktas į gerą rezultatą.
Organizatorių pasidalintoje informacijoje apie trasą skelbiama, jog tempas, kurį sportininkai galės palaikyti trasoje, nuolat keisis. Iš bivako pirmieji kilometrai bus sklandūs ir smėlėti, o vėliau kelyje pasirodys vis daugiau akmenimis nusėtos dangos, kurioje važiavimo greitis privalės kristi.
Tokia greitesnio-lėtesnio važiavimo švytuoklė ralio dalyvius persekios visą etapą. Esminiu sėkmės elementu tokioje trasoje tampa ne grynas greitis, o gebėjimas išlaikyti sveiką techniką bei sekti painiai susuktą navigaciją.
Nors pirmoje dienos pusėje atrodė, kad visi trys Arūno Gelažninko mokiniai su maratonu susidoros be didesnių iššūkių, nesėkmės ir toliau persekioja vieną iš ralio debiutantų – statybų ir projektų valdymo bendrovės „HiLTUS“ vadovą Edvardą Sokolovskį. Su kiekvienu pravažiuotu kelio tašku vis gerinęs savo poziciją dienos įskaitoje, iš 240-ajame kilometre įrengtos degalų užpylimo zonos sportininkas nebeišvažiavo. Priežastis – skausmingas kritimas akmenuotoje atkarpoje. Į bivaką sportininkas sugrįžo organizatorių sraigtasparniu ir keliavo tiesiai į medikų palapinę.
„Antroji maratono diena iš pat pradžių klostėsi puikiai, važiavosi tikrai gerai. Tačiau mane pavojus pasigavo, galima sakyti, lygioje vietoje – galbūt tai buvo nuovargio, galbūt išsiblaškymo padarinys. Griuvau važiuodamas dideliu greičiu. Pasekmės tokios, kad tęsti Dakarą būtų neprotinga, to nebegaliu daryti. Turiu nykščio lūžį daugybinius sumušimus. Tad geriau pasitraukti dabar, kol nepadaryta dar didesnė žala, ir ruoštis kitiems metams. Esu patenkintas suvažiuotais greičio ruožais, tempas juose buvo tikrai geras. O visos klaidos ir griuvimai yra pamokos, kurias iš čia išsinešu”, – po medikų apžiūros kalbėjo E. Sokolovskis.
Sportininkas kuriam laikui lieka Dakaro ralyje, tačiau renginiu mėgausis jau tik kaip žiūrovas.
Kritimų neišvengė ir vakar geriausią savo rezultatą užfiksavęs Saulius Klevinskas. Anot marijampoliečio, maratonas buvo negailestingas, o dienos iššūkiai pasimatė jau pirmuose kilometruose.
„Labai sunkios dienos. Vakar dar visai neblogai važiavosi, pavyko spausti ir palaikyti tempą. Maniau, kad ir šiandien galėsiu panašiai susitvarkyti, bet jau 20 kilometre kritau ir nulaužiau towerį (konstrukcija ant vairo), turėjau stoti jo remontuoti ir praradau daug laiko. Tada dar ir pasiklydau, praleidau vieną kelio tašką, taip laikas ir degė. Pabaigoje vėl įsivažiavau, bet rezultatas jau ne toks įspūdingas, kaip vakar“, – apie savo dienas pasakojo lenktynininkas.
Nepasiduoti maratonui pavyko itin šio etapo laukusiam Gediminui Šatkui. Nors tempas ir nebuvo konkurencingas ir netrūko klaidų, svarbiausia – po patirtų nesėkmių pasiektas finišas.
„Sakiau sau šiandien nelėkti, bet neklausiau savęs. Pagavau azartą, po degalų užpylimo zonos įsilėkiau ir važiuodamas dideliu greičiu nusivožiau. Žmogus, kuris priėjo prie manęs po tokio kritimo, gal tris kartus paklausė, ar niekas nelūžo. Ir taip gimė mintis, kad jeigu tau rūpi Dakaro finišas, pirmiausia turi nužudyti lenktynininką savyje”, – teigė sportininkas.
Preliminariai ketvirtadienio rezultatai dėliojasi taip:
S. Klevinskas – 5 val. 50 min. ir 51 sek. (bendroje įskaitoje – 69 vieta, Rally 2 klasėje – 59 vieta);
G. Šatkus – 6 val. 19 min. ir 22 sek. (bendroje įskaitoje – 82 vieta, Rally 2 klasėje – 72 vieta);
E. Sokolovskis – greičio ruožo nebaigė, klasifikuojamas 97-oje vietoje.
Penktadienis Dakare – dar vienas kietas riešutėlis prieš laukiamą poilsio dieną. Motociklininkų laukia itin ankstyvas etapo startas ir 915 kilometrų, kuriuos reikės įveikti kelyje į Rijadą. Pats greičio ruožas Kasimo regione drieksis 326 kilometrą ir itin patiks tiems, kurie laukė smėlio ir nenuspėjamų kopų – jos sudarys beveik trečdalį trasos.
