Beveik devynias valandas trasoje užtrukęs Gediminas Šatkus: turėjo išvesti mane kaip aklą kačiuką

Pirmadienį sportininkams teko nuvažiuoti 721 kilometrą, iš kurių 483 kilometrų buvo vingiuotas ir įvairių dangų pripildytas greičio ruožas. Šįkart jame išties netrūko greičio ir aukšto tempo atkarpų, tačiau sulėtinti privertė tiek kopos, tiek vingiuoti keliukai, tiek akmenimis nusėti žvyrkeliai. Šios trasos tikslas – ne tik išbandyti vairuotojus, bet ir jų techniką prieš artėjantį antrąjį maratono ruožą.
Pirmasis į bivaką sugrįžo Saulius Klevinskas, bet motociklininkas pastebėjo – diena išties intensyvi.
„Esu patenkintas, kad pasiekiau finišą, tai džiugina, nes tikrai pavargau. Nuo pat ruožo pradžios sunkiai ėjosi, vos nuvažiavus apie 10 kilometrų neužkilau į kopą, motociklas užgeso ir nepavyko jo iškart užvesti, kažkodėl siurblio jungtukas nenorėjo veikti, ten praradau kelias minutes. Buvo greita trasa, bet tikrai sunki”, – finiše nedaugžodžiavo marijampolietis.
Sunkumai persekiojo ir gerokai trasoje užtrukusį Gediminą Šatkų. To priežastis – paklydimas.
„Kanjone „belekaip“ pasiklydau. Taip pasiklydau, kad vienu momentu nebežinojau, nei kurios vėžios mano, nei iš kurios pusės atvažiavau. Po ilgų blaškymųsi teko kreiptis pagalbos į organizatorius, o su jais irgi truko laiko išsiaiškinti. Kol išsiaiškinome, kad aš kanjone ir negaliu tiesiog važiuoti tiesiai, nes prieš mane kalnų masyvas… Tiesiog turėjo išvesti mane kaip aklą kačiuką“, – sakė jis.
Aštuntosios dienos preliminarūs rezultatai atrodo taip:
- S. Klevinskas – 6 val. 5 min. ir 29 sek. (bendroje įskaitoje – 51 vieta, „Rally 2“ klasėje – 40 vieta);
- G. Šatkus – 8 val. 47 min. ir 37 sek. (bendroje įskaitoje – 96 vieta, „Rally 2“ klasėje – 85 vieta);
Ištvermės išbandymai tęsiasi ir toliau, kadangi ralio dalyvių laukia ilga kelionė į Bišos bivaką, su nakvyne viduryje niekur. Motociklų ir automobilių trasos skirsis, o tai reikš sudėtingesnę navigaciją automobilių kategorijoms ir mažiau dulkių motociklininkams. Motociklininkams teks įveikti 418 kilometrų greičio ruožo, kuriame dominuos žvyrkeliai, tačiau trasoje pasitaikys ir trumpos atkarpos nenuspėjamų ir stačių kopų. Kaip ir pirmajame maratono ruože, sportininkai dieną pabaigs laikiname bivake, kuriame nebus kitų komandos narių ar mechanikų, tad motociklų būklė priklausys nuo gebėjimų tausoti techniką.
