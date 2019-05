Įveikę Viduržemio jūros bangas buriuotojai startuoja Lenkijoje

Pasiruošti pirmosios varžyboms, kurios šiandien prasideda Lenkijoje laiko buvo nedaug, dalis buriuotojų treniravosi Drevernoje, kiti dalyvavo stovykloje Ispanijoje, kur nedideliame Palamoso mieste jau daugiau nei ketveri metai ne sezono Lietuvoje metu vyksta "Optimist" klasės jachtų treniruočių stovyklos. Į jas suvažiuoja jaunieji buriuotojai iš visos Lietuvos. Tiek čia atvažiuojantys treneriai, tiek stovyklos vadovas įsitikinę, Palamoso uosto akvatorijos privalumas - saugus ir įdomus buriavimas.

“Palamose labai geros sąlygos, čia yra ilgas trijų šimtų metrų molas, didelė akvatorija ir nepaisant vyraujančio vėjo, bei jo stiprumo galima saugiai buriuoti su vaikais. Be to, čia sąlyginai pigu, yra tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos į Žironą, o visur kitur reikia ieškoti. Idealios sąlygos - skrydžiai, nebrangus apgyvendinimas, gilu, yra vėjo, šilta, gera,” - sako stovyklas organizuojantis buriavimo treneris iš Kauno Antanas Juodsnukis.

Lietuvių stovyklų sezonas Katalonijoje trunka nuo spalio iki balandžio, dažniausiai sportininkai atvyksta savaitei. Kai kurie kalbinti vaikai prisipažino, kad šis nedidelis miestelis tapo jiems antrais namais, mat treniruojasi čia ne vieną ir ne du kartus per metus. Buriavimo mokyklų treneriai Palamosą renkasi ne sezono metu norėdami, kad vaikai nepamirštų per vasarą išugdytų įgūdžių, o po Naujųjų metų prasideda pasiruošimas pirmosioms naujo sezono varžyboms. Pasak klaipėdiečių trenerio Mariaus Nagdasovo stovykla užsienyje pasirinkta neatsitiktinai, pirmiausia lietuviams tai galimybė buriuoti jūroje ir gauti didesnių bangų, vėjo, puikiomis oro sąlygomis “pašlifuoti” per žiemą primirštą techniką.

“Ispanijoje vėjo turėjome gausiai visas dienas, o ir bangos buvo tokios, kokių vaikai dar neregėjo. Labai noriu jais pasidžiaugti, nes jaučiu, jog Baltijos bangos jų neišgąsdins”, - po paskutinės treniruotės išlipęs iš katerio sakė Marius Nagdasovas, pernai Lietuvoje užsitarnavęs “Metų trenerio” titulą.

Velykų atostogų metu stovykloje buvo vaikai iš beveik visų Lietuvos buriavimo mokyklų, kaip juokavo organizatorius A. Juodsnukis, per ketverius metus Palamoso akvatoriją išbandė visa Lietuvos klubų rinktinė iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Nidos, Platelių ir Šiaulių.

“Pasakysiu vienareikšmiškai, mano nuomone čia važiuoti gerai todėl, kad tokiose stovyklose vyksta ne tik treniruotės, bet ir socializacija, vaikai susipažįsta su kita šalimi, kalba, kitais vaikais ne varžybų metu. Užsimezga pažintys, sportinė bičiulystė. Be to, tokių bangų vaikai niekada neturės nei Kuršių, nei Kauno mariose. Buriuojantys vaikai čia gali plaukti nuo bangos, į bangą. Tai svarbūs dalykai. Jie kada nors tikrai supras, ką tai reiškia,” - sakė A.Juodsnukis.

Vaikai laisvu nuo treniruočių laiku išbandė pėsčiųjų trasas, patikrino gražiausius paplūdimius, aplankė Salvadoro Dali gimtąjį Figeresą, įvertino Žironos miesto gynybinės sienos tvirtumą ir , žinoma, ispaniškų ledų skonį. Kadangi tame pačiame viešbutyje gyveno stovyklaujanti olimpiečio Mariaus Paškevičiaus Kauno dziudo klubo “Danas” komanda vakarais jaunieji jūrininkai klausėsi įkvepiančių motyvacinių olimpiečio pasakojimų.

“Juk vaizdai kalba patys už save, - šypsosi treneris Marius Nagdasovas, - manau treniruočių laikas visiškai vykęs ir vertas dėmesio, matant vaikų akis, norą kažką naujo išmokti, patirti. Jie užduoda begales klausimų, kurie Lietuvoje nekyla, bet vėliau kyla varžybų Lenkijoje, Estijoje, Prancūzijoje metu. Visa tai dėl to, kad nė viena Lietuvos buriavimo mokykla, net klaipėdiečiai neturi galimybės treniruotis Baltijos jūroje, mūsų patirtis jūroje itin menka. Gal ir rezultatai dėl to neblizga. Suprantu, jog daug ką dar turime nuveikti.”

Paragavę Viduržemio bangų ir ispaniško, šį pavasarį ypač smarkaus vėjo Lietuvos "Optimist" klasės jachtų buriuotojai išmėgins jėgas Lenkijoje. Rytoj nedideliame Pucko mieste prasideda sporto klubo „Zatoka“ taurė. Tai jau antrosios atrankinės varžybos į šių metų Europos čempionatą. Išbandyti savo jėgas, įgauti patirties ir kovoti dėl patekimo į Europą į Lenkiją išvyko ir septyni Klaipėdos krašto buriavimo mokyklos “Žiemys” buriuotojai. Iš viso šiandien Pucke startuoja 417 "Optimist" klasės buriuotojų iš Lenkijos, Lietuvos, Čekijos ir Rusijos.