Iveta Lešinskytė ir Jonas Jazevičius Sarajeve tapo tarptautinio bokso turnyro nugalėtojais

Įspūdingai finale pasirodė Jonas Jazevičius (svorio kategorija virš 90 kg), kuris dar pirmajame kovos raunde pasiekė nokautą prieš Alžyro boksininką Magtą Abderrahimą ir taip tapo turnyro nugalėtoju.
Prieš tai pusfinalyje J. Jazevičius taip pat nesulaukė kovos pabaigos – aiškia persvara pirmajame raunde įveikė Bosnijos ir Hercegovinos boksininką Selmirą Simanovičių.
Dar vieną aukso medalį pelnė Iveta Lešinskytė (iki 75 kg), kuri finale rezultatu 5:0 nepaliko vilčių kroatei Lucijai Scrbecai. Į finalą lietuvė pateko po to, kai pusfinalyje rezultatu 5:0 įveikė japonę Kasaharą Naoko.
Sidabro medalį iškovojo Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg), kuris turnyro finale rezultatu 0:5 neatsilaikė prieš Alžyro boksininką Yaiche‘ą Youcefą Islemą.
Likę trys lietuviai, suklupę pusfinaliuose, pasidabino bronzos medaliais. Ana Starovoitova (iki 60 kg) rezultatu 1:4 nusileido japonei Yoshizawai Satsuki, Arvydas Dainys (iki 80 kg) rezultatu 1:4 neprilygo albanui Ahmedui Kociui, o Darius Voišnarovičius (iki 90 kg) rezultatu 1:4 pralaimėjo afganui Noori Silabui.
Įdomu tai, kad D. Voišnarovičiaus varžovas N. Silabas finale pelnė aukso medalį, o A. Dainį ir A. Starovoitovą pusfinaliuose nugalėję A. Kocis ir Y. Satsuki tenkinosi sidabro medaliais.
Šiai komandai turnyre vadovavo vyriausiasis rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis (Kėdainiai). Turnyre taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Vytas Gurskas (Kaunas).
(be temos)