Jaunasis Lietuvos šaulys – trečias pasaulyje, rinktinė – dešimta

„Tai – labai svarbus rezultatas Lietuvos šaudymo į skriejančius taikinius sportui. Matome, kad auga talentinga jaunoji karta, perimanti estafetę iš mūsų geriausių šaulių. Šie rezultatai yra nuoseklaus sportininkų darbo, trenerių profesionalumo ir visos sportingo bendruomenės pastangų įrodymas. Nuoširdžiai sveikinu mūsų šaulius su pasiekimais ir dėkoju už puikų Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas Povilas Strasevičius.
Per keturias dienas (rugpjūčio 20–23 dienomis) San Martino šaudykloje beveik tūkstantis šaulių iš 40 pasaulio valstybių turėjo numušti 200 įvairiomis trajektorijomis skriejančių taikinių. R. Užukauskas numušė 189 ir po papildomos šūvių serijos su ispanu Francisco Rosa Ponce (24–22) iškovojo trečiąją vietą jaunimo kategorijoje, aplenkdamas daugiau nei septyniasdešimt varžovų. Šis rezultatas buvo geriausias visoje Lietuvos delegacijoje, kurią sudarė 18 šaulių.
Pirmąsias dvi jaunimo įskaitos vietas laimėjo italai Mattia Degliantoni (191) ir Samuelis Ligi (190).
Bendroje įskaitoje R. Užukauskas užėmė 51-ąją vietą, o absoliučiu čempionu tapo estas Veikko Tihvanas, numušęs 197 taikinius.
Rinktinių, kurias sudarė po tris šaulius, įskaitoje Lietuva (Žygimantas Šimaitis, Simas Petraitis ir Tomas Momkus) užėmė 10-ąją vietą tarp 24 komandų. Lietuvos rinktinė bendrai surinko 552 taškus. Laimėjo šeimininkai italai, bendrai numušę 581 taikinį.
Su asmeniniu apdovanojimu iš varžybų grįžo ir vilnietis Virgilijus Grybė. Paskaičiavus Pasaulio taurės, pasaulio ir Europos čempionatų rezultatus, jis apdovanotas prestižine „Beretta“ taure senjorų kategorijoje. Pasaulio čempionate šioje kategorijoje tituluočiausias Lietuvos šaulys V. Grybė užėmė 15-ąją vietą tarp beveik 200 varžovų, numušęs 184 taikinius.
Pasaulio čempionate teisėjavo du tarptautinę teisėjo kategoriją turintys Lietuvos atstovai – Valentinas Juknevičius ir Evelina Karčiauskaitė.
„Jų dalyvavimas tarp aukščiausio lygio varžybų teisėjų yra reikšmingas Lietuvos sportingo bendruomenės įvertinimas ir svarus indėlis į tarptautinio šaudymo sporto plėtrą“, – sakė P. Strasevičius.
FITASC „Compak Sporting“ rungtyje šaudoma į skriejančius taikinius tam pritaikytose aikštelėse, kai vienoje linijoje 3–5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.
Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas šaudymu į molinius balandžius, susideda iš įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios ekologiškos medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais. Šis sportas yra labai populiarus pasaulyje ir prieinamas labai plačiai auditorijai – šaulių amžiaus diapazonas labai platus – nuo 12 metų vaikų iki meistrų, kurie yra perkopę 75 metus.
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