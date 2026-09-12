Jaunieji olimpiečiai susitiks Dakare

Rinktinėje – keturiolika atletų
Ketvirtosios Jaunimo vasaros olimpinės žaidynės Dakare startuos spalio 31-ąją, pabaigtuvės numatytos lapkričio 13-ąją. Šios žaidynės turėjo vykti 2022 m., tačiau dėl pandemijos buvo atidėtos.
Lietuvą reprezentuos keturiolika atletų – mažiausiai, palyginti su 2010 m. rinktine Singapūre (buvo 24 sportininkai), 2014 m. Nandzinge (21) ir 2018 m. Buenos Airėse (15).
Senegalo sostinėje varžysis boksininkė Miglė Griškonytė, buriuotoja Milda Bržozovskytė, dziudoistas Tajus Babaičenko, fechtuotojas Dominikas Juras, lengvaatlečiai Simona Slapšinskaitė, Justė Andrijauskaitė ir Redas Šiuipys, irkluotojas Justas Domarkas, plaukikai Emilija Pociūtė ir Domas Vilimas, trijulių krepšinio (3 prieš 3) vaikinų komanda (kandidatai į pagrindinį ketvertą – Paulius Veliulis, Mantas Želvys, Emilis Povilaitis, Emilis Alishanas Adnanas, Matas Rupšlaukis, Gvidas Kontrimas).
Jaunųjų pasaulio atletų laukia iš viso 25 sporto šakų varžybos ir 153 medalių komplektai, be to – plati edukacinių veiklų, skatinančių olimpines vertybes ir bendravimą, programa.
Trofėjai – visų spalvų
Iš trijų Jaunimo vasaros olimpinių žaidynių lietuviai yra parvežę šešiolika medalių, iš jų septyni aukso.
2010 m. Singapūre čempionais tapo irkluotojas Rolandas Maščinskas, boksininkai Evaldas Petrauskas ir Ričardas Kuncaitis. Bronzos medalius iškovojo dziudo atstovė Laura Naginskaitė ir penkiakovininkas Lukas Kontrimavičius.
2014 m. Nandzinge triumfavo vaikinų trijulių krepšinio rinktinė, dukart – plaukikė Rūta Meilutytė. Plaukikas Povilas Strazdas ir kanojininkas Vadimas Korobovas – vicečempionai, o penkiakovininkas Dovydas Vaivada ir tenisininkė Akvilė Paražinskaitė pelnė bronzą (ši sportininkė trečia buvo ne tik asmeninėse, bet ir dvejetų varžybose su latve Jelena Ostapenko).
2018 m. Buenos Airėse sėkmė lydėjo plaukikes: pergalę šventė Agnė Šeleikaitė, o Kotryna Teterevkova pelnė sidabrą ir bronzą.
Dakare lietuviai dalyvaus aštuonių sporto šakų varžybose.
Treneris – čempionas
Čempionės titulą bandysianti susigrąžinti vaikinų trijulių krepšinio ekipa Dakare bus viena iš trijų Europos atstovių – kartu su Latvija ir Vokietija.
Afriką reprezentuos Senegalo, Alžyro ir Dramblio Kaulo Kranto krepšininkai, Ameriką – argentiniečiai, venesueliečiai ir puertorikiečiai, Aziją ir Okeaniją – mongolai, Singapūro ir Saliamono salų vaikinai.
Komandos bus suskirstytos į keturias grupes po tris. Į ketvirtfinalį žengs 1–2 vietas užėmusios rinktinės. Didysis ir mažasis finalai numatyti lapkričio 9-ąją.
Lietuvos ekipai vadovaus Donatas Slanina – 2003 m. Europos čempionas, 2004 m. olimpinių žaidynių dalyvis.
„Treniravomės Šiaulių sporto gimnazijoje, antrą stovyklą planuojame rugsėjo pabaigoje, greičiausiai Kaune, o trečią – spalį. Dabar dirbame su šešiais kandidatais, į galutinę sudėtį atsirinksime keturis žaidėjus, šiam sprendimui įtakos turės ir būsimi varžovai“, – sakė D. Slanina.
Buenos Airėse mūsiškiai nedalyvavo. 2018 m. medalius išsidalijo Argentinos, Belgijos ir Slovėnijos krepšininkai.
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