Jaunimo ledo ritulio rinktinėje – ryškus Klaipėdos akcentas

Lietuvos U20 rinktinėje tarp 22 žaidėjų – ryškus Klaipėdos akcentas. Šeši žaidėjai karjerą pradėjo Klaipėdos ledo ritulio klubuose. Tai Danila Cepovas (19, „Lewiston MAINEiacs”, NCDC, JAV), Danielius Čečekovas (19, HC „Fribourg-Gotteron” U21, U21-Elit, Šveicarija), Jegoras Sobolevas (19, „NY Dynamo”, NCDC, JAV), Deimantas Šulinskas (17, „Atlantic Coast Academy” U18, JAV), Kirilas Jevstignejevas (19, „Amarillo Wranglers”, NAHL, JAV) ir Dovydas Jukna (18, „Rimouski Oceanics”, QMJHL, Kanada).
D. Čečekovas prieš pat čempionatą išrinktas rinktinės kapitonu. D. Cepovui bus patikėtos pagrindinio vartininko pareigos. Čempionate savo vertę įrodinės K. Jevstignejevas, pastaruoju metu geroje formoje esantis J. Sobolevas. D. Šulinskas, būdamas vos septyniolikos metų, jau išbandė savo jėgas antros pagal pajėgumą JAV jaunimo lygos NAHL viename iš klubų. NHL skautų stebimas D. Jukna į čempionatą atskrido patyręs sužeidimą rungtynėse, tačiau tai nesutrukdė klaipėdiečiui prisijungti prie rinktinės.
„Ypatingai džiugu, kad mūsų klubo auklėtiniai nuolat yra Lietuvos rinktinėse ir išsiskiria savo meistriškumu. Žinoma, norėtume visus šiuos jaunuolius matyti savo miesto komandoje ginančius klubo garbę, tačiau šiai dienai tam nėra sąlygų.
Tikimės, jog ateityje klaipėdiečiai turės galimybę žaisti aukštame lygyje ir Klaipėdoje”, – apie klaipėdiečius ledo ritulininkus sakė HC „Klaipėda“ klubo direktorė Natalija Alfiorova.
Lietuvos U20 rinktinės Pasaulio čempionate laukia rimti iššūkiai. Dėl tikslo kilti į IA divizioną teks pakovoti su Vengrijos, Italijos, Estijos, Japonijos ir Lenkijos bendraamžiais.
