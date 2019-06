K. Talačka iškovojo trečiąjį Lietuvos jaunių baidarių slalomo čempiono medalį

„Stabilūs rezultatai rodo sportininko profesionalumą ir ugdomas lyderio savybes. Galbūt ateityje Kipras taps stipriu Lietuvos rinktinės nariu ir pasieks svarių rezultatų tarptautinėje arenoje“, – pastebėjo K. Talačkos treneris Egidijus Radavičius.

Kelias į čempiono vardą šiemet nebuvo lengvas, tačiau žengta tvirtai. Atrankos plaukime K. Talačka pirmu bandymu pateko į finalą kartu su didžiausiais konkurentais. Finaliniame plaukime atletas trasą įveikė per 88,14 sekundės be baudos taškų ir antrąją vietą užėmusį Gustą Malakauską (93,95 sek. be baudos taškų) aplenkė daugiau nei 5 sek.

Aurimas Kuodis laimėjo vicečempiono medalį vienviečių kanojų klasėje. Trečias čia buvo K. Talačka. Nugalėjo latvis Alberts Plūcis.

Bartė Žiliukaitė pelnė sidabro medalį merginų vienviečių baidarių klasėje, o Veronika Šalaševičiūtė – sidabrą vienviečių kanojų klasėje. Ingvilė Middtun iškovojo bronzą tarp baidarininkių. Tiek vienviečių baidarių, tiek kanojų klasėse nepralenkiama buvo latvė Enija Laksa.

Komandinėse trijų baidarių lenktynėse vyrų klasėje triumfavo Gustas Malakauskas, Aurimas Kuodis ir Rimantas Pumputis, o moterų klasėje – Bartė Žiliukaitė, Ingvilė Midttun ir Veronika Šalaševičiūtė.