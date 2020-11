Kaip pradinukus sudominti sportu?

Pasaulio sveikatos organizacija vaikams ir paaugliams rekomenduoja per dieną bent valandą užsiimti aktyvia fizine veikla. Kaip to pasiekti? Apie tai svarsto projekto „Olimpinė karta“ dalyvė Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientė Gerda Minajevaitė.

Tūkstančiai Lietuvos moksleivių grįžta į mokyklos suolus. Vasara – tai metas, kai dauguma vaikų ir paauglių fizine veikla užsiima šiek tiek dažniau nei visus likusius mėnesius: lauko žaidimai, maudynės ežere ar upėje, pasivaikščiojimai, pasivažinėjimai dviračiu, vyresniems – vasaros darbas. Karantino metu, kai gyvenimas buvo griežtai ribojamas, dauguma suprato, koks vis dėlto yra svarbus fizinis aktyvumas. Todėl turėta galimybė vasarą mėgstamas veiklas vėl rinktis nevaržomai suteikė daug džiaugsmo.

Fizinį aktyvumą reikėtų išlaikyti ne tik vasarą, bet visus metus. Ypač didelis dėmesys turėtų būti skiriamas ikimokyklinukams ir pradinukams – būtent tokio amžiaus vaikams suformuoti įpročiai juos lydi visą gyvenimą.

Pasaulio sveikatos organizacija šios amžiaus kategorijos vaikams rekomenduoja fizine veikla užsiimti bent vieną valandą per dieną. Pradinukams mokykloje 45 min. trunkanti fizinio ugdymo pamoka vyksta tris kartus per savaitę. Kyla klausimas, kaip užtikrinti, kad vaikai būtų aktyvūs bent valandą per dieną?

Norėdami užtikrinti vaikų fizinį aktyvumą, turėtume atsakingai suplanuoti jų veiklas ir skatinti kuo įvairesnį judėjimą. Tai gali padėti padaryti šie patarimai, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį ir tėvai, ir mokyklų administracijos:

Mokykloje užtikrinti kokybiškas fizinio ugdymo pamokas. Labai svarbu, kad mokiniai aktyviai dalyvautų šiose pamokose, o mokytojai stengtųsi mažamečius sudominti aktyvia veikla, leistų jiems išbandyti kuo įvairesnes sporto šakas, žaidimus, pratimus.

Aktyvios pertraukos – taip pat puiki papildoma veikla mokykloje. Judrieji žaidimai ar šokiai ne tik praskaidrintų monotoniškas pertraukas, bet ir didintų fizinį aktyvumą. Svarbu koncentruotis į tai, kas vaikams įdomu. Pavyzdžiui, šiuo metu paauglių pamėgtas socialinis tinklas „TikTok“ skatina mokytis įvairių šokių judesių. Suderinus tai, kas populiaru ir vaikų mėgstama, kartu su aktyvia veikla galima pasiekti neblogą rezultatą.

Ne mažiau svarbu paminėti, kad prie didesnio vaikų aktyvumo privalo prisidėti ir tėvai. Juk jie formuoja vaikų gyvenimo būdą. Aktyvus laisvalaikis su šeima gali būti labai smagus – pasivaikščiojimas, pasivažinėjimas dviračiais ar riedučiais. Svarbu nepamiršti judėti savaitgaliais.

Jei yra galimybė ir puikus oras, kodėl ryte iki mokyklos nenuėjus pėsčiomis? Jeigu tai didelis atstumas, suaugusieji automobilį gali palikti vieno kilometro nuo mokyklos atstumu ir eidami aptarti dienos darbus arba veiklas, kurių labiausiai laukiame.

Užklasinės veiklos ir sporto būrelių pasirinkimas labai platus, todėl svarbu leisti vaikui išbandyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių sporto šakų. Taip vaiko fizinis ugdymas ir gebėjimai bus įvairiapusiai. Prieš pasirenkant būrelį, tėvams svarbu išsiaiškinti trenerio ar trenerės darbo filosofiją ir leisti jiems atlikti ugdomąjį darbą.

Jau trečius metus iš eilės organizuojamas projektas „Olimpinis mėnuo“ siekia bendradarbiaujant su pedagogais padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą ir taip vaikus įtraukti ne tik į naudingą, bet ir linksmą veiklą.

Projekto „Olimpinis mėnuo“ komanda kuria įdomias ir vaikus įtraukiančias užduotis, kurias mokytojai perduoda pradinukams klasėje. Projekto veiklos skatina olimpinių vertybių puoselėjimą. Į užduotis raginami įsitraukti ir tėveliai. Visą mėnesį truksiančio projekto metu pradinukai bus mokomi ypač svarbių sveikos ir aktyvios gyvensenos principų.

Šiais metais projektas suskirstytas į keturias temas: fizinis aktyvumas, sveika mityba, vaiko gerovė, kokybiškas poilsis. Projektas „Olimpinis mėnuo“ vyks rugsėjo 28 – spalio 23 d.