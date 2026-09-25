Kalnų nenuvertė, bręsta pokyčiai

Pergalių neiškovojo
Sofijoje (Bulgarija) surengtame Europos bokso čempionate visi šeši Lietuvos sportininkai pralaimėjo jau pirmas dvikovas.
2022-aisiais ir 2024-aisiais bronzos medalius iškovojusi Ana Starovoitova (svorio kategorija iki 60 kg) šįkart 1:4 nusileido čekei Baborai Machovai, o Iveta Lešinskytė (iki 75 kg) 0:5 – kitai Čekijos atstovei Monikai Langerovai.
Kalnų nenuvertė ir vyrai: Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) 0:5 neprilygo Azerbaidžano kovotojui Mahammadaliui Ali, Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) 0:5 pralaimėjo lenkui Damianui Durkaczui, Arvydas Dainys (iki 80 kg) taip pat 0:5 – 2024-ųjų Europos vicečempionui serbui Rastko Simičiui, o Jonas Jazevičius (per 90 kg) aiškia persvara antrame raunde – kartvelui Nikolozui Begadzei.
Paguoda Lietuvos rinktinei – itin kuklios kaimynų gretos: Latvija į Sofiją delegavo dvi boksininkes (iki ketvirtfinalio nužygiavo Beatrisė Rozentalė), Estija – vienintelį Leoną Kermą (pralaimėjo pirmą dvikovą).
Karti Liverpulio pamoka
„Šis čempionatas dar kartą parodė: turime perrikiuoti rinktinę – suteikti šansą jaunimui, kuriam tokia patirtis būtų buvusi neįkainojama“, – sakė E. Rutkauskas.
Anot Lietuvos bokso federacijos (LBF) vadovo, tai, kad reikia reformų, parodė ir 2025 m. pasaulio čempionatas Liverpulyje (Anglija), kuriame dalyvavo septyni mūsų šalies boksininkai, o vienintelę dvikovą laimėjo A. Trofimčiukas.
„Deja, išgirsti signalų, kuriuos federacija siunčia treneriams ir sportininkams, regis, nenorima. Veikiausiai reikės peržiūrėti atrankos į rinktinę kriterijus ir imtis pokyčių“, – teigė E. Rutkauskas.
2024-aisiais Belgrade įvykusiame Europos čempionate A. Starovoitova laimėjo dvi dvikovas ir, atsisakiusi kautis finale su Rusijos atstove, pelnė bronzą. Kiti šeši mūsiškiai (tarp jų – 2022 m. pasaulio ir Europos čempionė Gabrielė Stonkutė) namo grįžo tuščiomis.
Vilčių teikia jaunimas
Šiemetę Lietuvos jaunimo bokso trofėjų kolekciją pirmoji pradėjo pildyti vilnietė Jelizaveta Jakimova – Serbijos mieste Loznicoje įvykusiame Europos devyniolikmečių čempionate pelnė sidabrą.
Spalį Budvoje (Juodkalnija) numatyti Europos septyniolikmečių ir pasaulio devyniolikmečių čempionatai, Trabzone (Turkija) – Europos penkiolikmečių čempionatas.
Dakare (Senegalas) vyksiančių Jaunimo vasaros olimpinių žaidynių bokso turnyre lapkritį kovos Miglė Griškonytė, o Poreče (Kroatija) bus surengtas Europos jaunimo (iki 23 metų) čempionatas.
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