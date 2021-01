Kauno derbis: įvarčių kruša ir „Kaunas Hockey“ pergalė

Lietuvos ledo ritulio čempionate įvyko ketvirtasis šio sezono Kauno derbis. Ketvirtadienio vakarą Lietuvos čempionato lyderė „Kaunas Hockey“ komanda 10:6 nugalėjo „Baltų Ainių“ ekipą ir įsirašė ketvirtąją pergalę prieš šį varžovą per tiek pat rungtynių.

Šis triumfas leido kauniečiams iki 4 taškų padidinti savo persvarą prieš artimiausius varžovus lygoje.

Pirmąjį kėlinį aktyviau pradėjo „Kaunas Hockey“ atstovai, bet savo atsakų turėjo ir „Baltų Ainiai“, kurie šiame susitikime pasižymėjo pirmieji. Greitos atakos metu jų komandą į priekį išbedė Damiras Shafeevas (06:45, rez. perd. Yevgenijus Lukinas, Deividas Četvertakas).

Po poros minučių komandoms žaidžiant formatu keturi prieš keturis D. Shafeevas pabėgo į dar vieną greitą ataką ir suklaidinęs du gynėjus padvigubino savo komandos pranašumą (08:25, rez. perd. Y. Lukinas, Norairas Hovsephanas). Visgi, išlaikyti pranašumo jiems nepavyko: kėlinio pabaigoje ir vėl daug aktyvesni buvo jų varžovai, kurie sugebėjo sušvelninti „Baltų Ainių“ pranašumą. Įvartį pelnė į apatinį vartų kampą ritulį pasiuntęs Antonas Sharpanskikhas (18:59, rez. perd. Romanas Reshetnikovas, Yahoras Rubleu).

Antrąjį kėlinį „Kaunas Hockey“ pradėjo kaip iš natų. Nieko nelaukęs Lukas Žukauskas tiksliai iššovė į viršutinį vartų kampą (20:37, rez. perd. Eduardas Chekmaryovas), o vos po 16 sekundžių į pasimatymą su „ainių“ vartininku Martinu Petiuliu išvestas Kirylas Danilenko išvedė „Kaunas Hockey“ klubą į priekį (20:53, rez. perd. Pavelas Pravilo).

Po dviejų praleistų įvarčių „Baltų Ainių“ komanda pasinaudojo pertraukėlės galimybe ir stabilizavo savo žaidimą išlygindami rezultatą kiekybinio pranašumo metu, tiksliai atakavus Makarui Tokarevui (24:12, rez. perd. Ruslanas Černychas, Matas Čyvas).

Per likusį antrojo kėlinio laiką ne kartą žaidėjai rodė savo emocijas, abejų komandų atstovai nesidrovėjo kibti vieni kitiems į atlapus, bet visa tai nesutrukdė „Kaunas Hockey“ įgyti persvarą. Lygos lyderiai sugebėjo ne tik išsiveržti į priekį po antro L. Žukausko įvarčio (28:47, rez. perd. Grigorijus Vorobyovas, Ylia Malashkevichius), bet ir tiksint paskutinėms kėlinio akimirkoms įtvirtino savo pranašumą Ylia Malashkevichiaus tiksliu šūviu (39:51, rez. perd. E. Chekmaryovas, R. Reshetnikovas).

Trečiojo kėlinio starte „Kaunas Hockey“ panaikino visas oponentų viltis pakovoti dėl taškų. Vos per 25 sekundes nuo kėlinio starto L. Žukauskas (40:14, rez. perd. E. Chekmaryovas) ir V. Jagelavičius (40:25, rez. perd. Aleksandras Strokinas) siuntė ritulius į M. Petiulio vartus, o jį pakeitusiam Kristupui Pranckiečiui vos po 18 sekundžių teko traukti ritulį ir iš savo vartų, įvartį pelnius Dovydui Laimučiui (41:08, rez. perd. R. Reshetnikovas).

„Kaunas Hockey“ pelnė ir savo devintąjį įvartį, pasižymėjus kauniečių gynėjui Aleksandrui Strokinui (43:17, rez. perd. A. Sharpanskikhas, L. Žukauskas), bet išlaikyti tokio žaidimo ritmo viso kėlinio metu jiems nepavyko. Po skaudžių smūgių atsigavę „Baltų Ainiai“ surado būdų atsakyti dviem Nikitos Svarjovo įvarčiais (47:18, rez. perd. R. Černychas, Nikita Bashkirovas ir 49:06, rez. perd. N. Bashkirovas, M. Tokarevas).

Paskutinėmis rungtynių minutėmis abi komandos dar kartą apsikeitė įvarčiais. „Kaunas Hockey“ gretose pasižymėjo A. Sharpanskikhas (54:09, rez. perd. R. Reshetnikovas), o „Baltų Ainių“ komandoje tiksliu metimu atsakė debiutantas Nikolajus Parskarovas (55:31, rez. perd. Jonas Viknius, Nojus Jonas Kudzevičius).

Po rungtynių „Kaunas Hockey“ vyriausias treneris P. Nausėda neslėpė, jog šiame susitikime buvo per daug koncentracijos į puolimą, o dėl to kentėjo komandos gynyba.

„Momentais buvo daug padriko žaidimo, bet turėjome ir gerų atkarpų. Jei priekyje buvome susifokusavę ir žaidėme gerai, tai žaidėjų atsipalaidavimas virto įvarčiais į mūsų vartus. Praleidome 6 įvarčius – daugiau nei mes įprastai leidžiame varžovams. Per daug koncentravomės į ataką ir dingo dėmesys gynyboje. Tai atvejai, kai jauni žaidėjai būna karšti ir nori taškų bei pamiršti žaidimo dalis, į kurias mes fokusuojamės.“

Nugalėtojų atstovas Vytautas Jagelavičius pripažino, jog šį kartą jo komandai nepavyko į rungtynes įsilieti taip, kaip jie tikėjosi.

„Iš tikrųjų gavosi keistos rungtynės. Tikėjomės, jog susikaupę nuo pat rungtynių pradžios galėsime kontroliuoti žaidimą, bet to nepavyko. Gavome du greitus įvarčius, bet džiugu, kad grįžome į žaidimą, patys pelnėme daug greitų įvarčių, ypač trečiajame kėlinyje kai per mažiau nei dvi minutes pelnėme tris įvarčius. Gaila tik to, kad praleidome daug įvarčių, tikrai galėjome praleisti perpus mažiau.“

„Baltų Ainių“ komandos vartininkas Martinas Petiulis po rungtynių pripažino, kad šiame susitikime jo komandą palaužė antrajame ir trečiajame kėlinyje oponentų pelnyti greiti įvarčiai.

„Visi trys kėliniai buvo skirtingi. Pirmajame kėlinyje gerai atsilaikėme, bet antrajame po dviejų greitų įvarčių kiek palūžome, tačiau paimta minutės pertraukėlė padėjo kiek atsitiesti. Deja, bet trečiajame kėlinyje situacija pasikartojo, o aš pats buvau pakeistas. Mano kolega Kristupas vartuose atrodė neblogai, o pačios rungtynės gavosi neblogos – su daug įvarčių ir daug emocijų.“