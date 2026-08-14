Kauno mariose – lietuvių triumfas

Pasaulio čempionate, kuris Kaune vyksta rugpjūčio 11–15 dienomis, varžosi 91 sportininkas iš trylikos valstybių.
Keturios pirmos vietos manevravimo rungtyje
Ketvirtadienį vykusioje manevravimo rungtyje sportininkai turėjo du kartus įveikti trasą, o galutinį rezultatą lėmė geriausias laikas su baudomis. Lietuvos rinktinė iškovojo net keturias pirmas vietas.
Delfinų klasėje, kurioje varžosi patys jauniausi (6–7 metų) pilotai, nugalėjo Augustas Mikelaitis, aplenkęs lenką Leo Soszyńskį ir latvį Evertsą Medvedevsą.
1 klasėje pirmąją vietą iškovojo Izabelė Cvirkaitė, puse sekundės aplenkusi vokietį Jakobą Peterį.
2 klasėje greičiausias buvo Dovydas Pūkas. Ketvirtąją vietą šioje klasėje užėmė Kajus Dimša.
3 klasėje lietuviai užėmė abi aukščiausias pakylos vietas: laimėjo Adriana Kaškauskaitė, antrą vietą užėmė Kemas Mitkus.
Antrąją vietą 5 klasėje iškovojo Rokas Frejeris. Toje pačioje klasėje penktas finišavo Elimantas Raziulis, o 4 klasėje devintas buvo Emilis Ivanovas, dvyliktoji – Gunda Dimšaitė.
Lietuviai – ir po svetimomis vėliavomis
Įdomi šio čempionato istorija – lietuvių pavardės kitų valstybių rinktinėse. Ryškiausias pavyzdys – 5 klasės nugalėtojas Aurimas Raziulis, atstovaujantis Portugalijos rinktinei.
Kas toliau
Penktadienį Kauno mariose vyks slalomo pasaulio taurės varžybos, o šeštadienį – slalomo pusfinaliai, finalai ir apdovanojimų ceremonija.
Varžybos vyksta T. Masiulio g. 21B. Įėjimas žiūrovams nemokamas.
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